Якутии выделили 136 миллионов рублей на спорткомплекса в Жиганском улусе

6 декабря в Москве состоялось заседание президиума государственной комиссии по вопросам развития Арктики под председательством вице-премьера – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В ходе мероприятия была поддержана инициатива главы Якутии Айсена Николаева о строительстве спорткомплекса в Жиганском эвенкийском национальном районе в рамках программы «Единая субсидия».

«Средства из федерального бюджета выделяются через «Единую субсидию». Этот механизм разработан и успешно действует на Дальнем Востоке. Благодаря ему там появилось 577 социально-значимых объектов, ещё 951 объект отремонтирован. Идеология этого механизма простая: мы исходили из того, что там, где реализуются новые инвестиционные проекты, строятся предприятия, необходимо создавать условия для жизни людей – строить больницы, школы, жильё», – заявил Юрий Трутнев.

Поддержанный якутский проект станет первым многофункциональным спортивным комплексом в селе Жиганск. Строительство объекта будет посвящено памяти Олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР Романа Дмитриева. На возведение объекта по «Единой субсидии» будет выделено 136 млн рублей.

«Единая субсидия очень хорошо себя зарекомендовала, уверен, что этот инструмент мы сможем также эффективно использовать в Арктической зоне для повышения качества жизни людей», – заявил Айсен Николаев.

Также в ходе заседания были рассмотрены планы мероприятий по развитию особо охраняемых территорий Арктики, сохранению объектов животного и растительного мира, охране редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и животных. Соответствующие планы реализуются в том числе Якутией в рамках Основ государственной политики России в Арктике, Стратегии развития Арктической Зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.