Я передумал идти в педагоги — в сети отреагировали на резонансное дело

Сегодня, 25 июля в Верхневилюйском районном суде огласили приговор педагогу Екюндюнской школы Вилюйского улуса Николаю СИВЦЕВУ.

Педагога признали виновным. Судья КИРИЛЛИН В.А. именем Российской Федерации вынес приговор – 16 лет колонии строгого режима с запретом заниматься педагогической деятельностью 12 лет.

Дело получило огромный общественный резонанс. Учителя, общественники по всей республике записывали видео в защиту Николая Сивцева.

Сегодня группа поддержки заявила, что в Якутске 30 июля в 12 часов в «Муус Хайа» созывает собрание общественности. Всех желающих приглашают на это мероприятие.

Оглашенный приговор столь резонансного дела тут же распространился по телеграм-каналам, где пользователи выразили свое мнение.

Подписчики газеты «Якутск Вечерний» пишут:

Иэдээн да эбит…киһи аны кун анныгар этэҥҥэ сылдьара боппуруос эбит.

Аныгы уйэгэ абаа4ыттан куттаныма , оголортон куттан

Следователи молодцы👍 Детей надо защищать от таких мразей.

Тут палка о двух концах, с одной стороны дети сейчас не подарок, с другой стороны всегда наш народ почему-то защищал уголовников. Что там на самом деле было одному богу известно

Наверно был указ сверху

Если эти ребята оговорили, то дальше только хуже будет. Они научились играть судьбами людей.

Очень странно как такие уверенные, наглые подростки, могут стать «жертвами насилия» Ведь только такой человек способен угнать машину, обычно жертвами педофилы выбирают неуверенных и слабых детей.

Теперь вопрос будет к учителям защитивших педофила. Во время учёбы учителя бросив свою работу бегали в Вилюйске с плакатами.

Подписчики телеграм-канала SakhaDay:

П***ец, верь после этого в правосудия

А сторона обвинения хотя бы предоставила веские улики, кроме показаний подростков? Ибо верить просто словам в таком серьезном обвинении — просто какой-то абсурд…

Какой ужас,страшно теперь работать учителем,если такие лоботрясы довели учителя до тюрьмы😱

Нынче не кто не боится приведения, абаа4ы, а вот молодого поколения…

Мужчины теперь в школе не будут работать. Пусть одни женщины работают.

Итак в школах мало педагогов мужчин, а теперь всю охоту отбили

Все правильно сделали. Пишете фигню всякую, следаки быстро выведут на чистую воду шутников или шантажистов. Перекрестные допросы, сбор улик, свидетели и т.д. Соврать не получится. Если все оказалось правдой, то преступник должен быть наказан.

Тское ощущение, что у нас педагог заведомо виновен. Детям сейчас можно любую хрень творить а виноват все равно учитель. Пусть защита обратится напрямую в Следственный комитет для пересмотра дела. Резонансс нужен.

Подписчики Комсомольской правды:

Я передумал идти в педагоги…

Мужикам вообще учителями работать нельзя, время такое смутное.

Комментарий подписчика телеграм-канала PRyanаya Якутия: