XXXIII сессия Ил Тумэна рассмотрит 4 вопроса

В проект повестки XXXIII (внеочередного) пленарного заседания Госсобрания (Ил Тумэн) вошли 4 вопроса

В проект повестки тридцать третьего (внеочередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) шестого созыва в дистанционном формате, которое запланировано на 17 января, предварительно вошли 4 вопроса.

Первыми в повестке парламентарии рассмотрят кадровые вопросы. Будут рассмотрены проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий народных депутатов республики Арсентия НИКОЛАЕВА и Евгения ПЕРФИЛЬЕВА.

Далее народные депутаты Якутии обсудят проект постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) «О проекте федерального закона № 40361-8 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Основным докладчиком выступит председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по государственному строительству и местному самоуправлению Владимир ПРОКОПЬЕВ.

Завершающим пунктом повестки значится проект постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) «О законодательной инициативе Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Представит законодательную инициативу парламента Якутии председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по селу и аграрной политике Андрей НАХОДКИН.