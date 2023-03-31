Выражаем глубокие соболезнования

28 марта 2023 года на 94-м году жизни скончалась Ирина Иннокентьевна Тимофеева, заслуженный работник здравоохранения Республики Саха (Якутия), отличник здравоохранения, персональный пенсионер Российской Федерации, Ветеран тыла и труда в годы ВОВ, ветеран профсоюзного и женского движения Республики Саха (Якутия).

Ирина Иннокентьевна родилась 12 августа 1929 года в Омолдонском наслеге Нюрбинского района. Свою трудовую деятельность она начала в 1946 году счетовод-бухгалтером в Нюрбинском пищевом комбинате. В 1947 году поступила в Якутскую фельдшерско-акушерскую школу, которую закончила в 1950 году и продолжила трудовую деятельность фельдшером-акушером в п. Нюрба затем в п. Кангалассы Якутского района.

В 1958 году Ирина Иннокентьевна поступила в Якутский государственный университет на медицинский факультет, после окончания которого в 1964 году была оставлена работать преподавателем на кафедре терапии медицинского факультета.

Как растущий, инициативный, высококвалифицированный специалист в 1969 году Ирина Иннокентьевна была избрана Председателем Якутского Обкома профсоюза медработников. В течение более чем 10 лет работы на этой должности она добилась заметных успехов по реализации важнейших правительственных решений, направленных на качественное медицинское обслуживание населения республики и укрепления материально-технической базы лечебных учреждений и обеспечения их медицинскими кадрами. В течение 13 лет являлась членом ЦК профсоюза медработников СССР.

Ирина Иннокентьевна была не только умелым руководителем и организатором здравоохранения, но и активным общественником, она в течение всей своей трудовой деятельности принимала активное участие в общественной жизни как секретарь комсомольской, партийной организаций, пропагандист-агитатор, депутат поселкового совета, активный член женского движения Якутии, общества «Знание», общества Красного креста.

Последние 17 лет трудовой деятельности Ирина Иннокентьевна работала в родном медучилище преподавателем, затем заместителем директора Центра повышения квалификации среднего медицинского персонала республики.

За заслуги в области здравоохранения и многолетний плодотворный труд Ирина Иннокентьевна была неоднократно награждена медалями, почетными грамотами и ей было присвоено высокое звание «Заслуженный работник здравоохранения РС(Я)».

Ирина Иннокентьевна в течение всей трудовой деятельности (51,5 лет) передавала свои знания, богатый жизненный и профессиональный опыт молодым, уделяла много внимания воспитанию и подготовке молодых специалистов высшего и среднего звена, посвятив всю свою трудовую деятельность развитию народного здравоохранения и всего народного хозяйства республики.

Ирина Иннокентьевна была заботливой матерью и воспитала 3-х сыновей, специалистов с высшим образованием, в прекрасных семьях которых выросли 5 внуков и 8 правнуков.

Ирина Иннокентьевна навсегда останется в нашей памяти как мудрый, надежный и настоящий друг.

Выражаем искренние соболезнования детям, внукам и правнукам

Семья Мамаевых, Анисимовых, Зеленцовых, Свинцицких

28.03.2023г