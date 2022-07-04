Выборы-2022: Якутские коммунисты выдвигают 12 кандидатов на глав

Секретарь Якутского рескома КПРФ Ирина Ушакова: «Коммунисты активно готовятся к муниципальным выборам»

На бюро Якутского рескома КПРФ 27 июня с.г. рассмотрен вопрос о подготовке к муниципальным выборам. 11 сентября с.г. в 32 улусах состоятся муниципальные выборы.

Выбирать будут:

— девять глав улусов (Абыйского, Верхневилюйского, Верхоянского, Вилюйского, Ленского, Мегино-Кангаласского, Нюрбинского, Среднеколымского и Томпонского);

— 19 глав городских поселений;

— 171 главу сельских поселений;

— депутатов представительных органов шести районов (Булунского, Верхоянского, Кобяйского, Оймяконского, Томпонского, Усть-Янского). Будут замещены 109 мандатов.

— депутатов городских поселений (454 мандата);

— депутатов сельских поселений (2376 мандатов).

ИТОГО: 198 глав и 2 939 депутатов различного уровня.

На сегодня определены кандидаты:

Булунский район: пять депутатов райсовета и глава Борогонского наслега; Томпонский район: глава района; Верхоянский район: депутат райсовета; Верхнеколымский район: три кандидата в депутаты в Арылахе, Нелемном и Зырянке; Вилюйский район — глава Чернышевского наслега, депутат Вилюйского горсовета; Кобяйский район: глава Арыхтахского наслега; Мирнинский район: 21 депутат Мирнинского горсовета, семь депутатов в поселке Алмазный, три — в Арылахе, два — в Чернышевском.

Нерюнгринский райком КПРФ выдвинул в Нерюнгринский горсовет 18 человек, в Серебряноборский Совет — одного человека, Беркакитский поссовет — двух, двух кандидатов на пост главы поселка Иенгра и главы Нерюнгри. В Ленске выдвинуты 21 кандидат в депутаты Ленского горсовета депутатов, восемь — в депутаты Пеледуйский поссовет.

Всего в райсоветы выдвинуты 14 кандидатов, наслежные Советы — 124 и 12 кандидатов — на должность глав.