Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо: 100 участников

В республике с 20 по 26 июня состоялся IV Международный фестиваль «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо» с очным участием порядка 100 представителей Армении, Азербайджана, Индии, Монголии, Киргизии, Турции и регионов России: Калмыкии, Алтая, Тывы, Башкортостана, Бурятии, Москвы, Якутии. Глава Якутии Айсен Николаев встретился с участниками мероприятия во время XV Ысыаха Олонхо в Верхневилюйском улусе.

Как отметил Айсен Николаев, пока у народа есть свои эпосы, танцы, театры, песни, которые исполняются на родном языке, есть память о праздниках, которые отмечали их предки тысячи лет назад, и они их также отмечают, как и тогда, то у этих народов есть будущее.



20-21 июня в Верхневилюйске концертная программа шедевров собрала около пяти тысяч зрителей. 22 июня состоялся международный научный симпозиум «Сохранение и популяризация нематериального этнокультурного наследия: традиции и современность» с участием 110 человек. Из них заочно участвовали около 30 представителей из Китая, Кореи, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, США.



Как сообщает пресс-центр Минкультуры РС (Я), результатом симпозиума стало рассмотрение и принятие резолюции о дальнейшем развитии фестиваля. Регионам участникам рекомендовано применить опыт Якутии по сохранению и развитию нематериального культурного наследия.



С 23 по 26 июня на театральных сценах г. Якутска прошли мастер-классы, лекции, творческие встречи, концерты. 26 июня в Государственном театре оперы и балета на гала-концерте коллективам аплодировали около 800 человек.

«IV Международный фестиваль «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо» — это уникальная возможность для зрителей за несколько дней увидеть главные сокровища традиционной культуры разных стран, признанные ЮНЕСКО шедеврами устного и нематериального наследия человечества», — отметил министр культуры и духовного развития Юрий Куприянов.



По словам министра, главное — фестиваль помогает налаживать культурное взаимодействие между разными народами, демонстрируя уникальность и самобытность культур, пропагандирует ценность культурного и языкового многообразия, взаимного уважения к истории и эпосу самых разных народов

Международный фестиваль «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Олонхо» прошел в Якутии уже в четвертый раз. На этот раз мероприятие посвящено культурному наследию разных народов России и мира.



