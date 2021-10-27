Всех волнует — какие предприятия продолжат работу в Якутске в «ковиканикулы»?

С субботы, 30 октября начнутся нерабочие дни, объявленные региональными властями из-за коронавируса, и продлятся до 7 ноября включительно.

В Якутске на неделю прекратят деятельность все организации и ИП, кроме больниц, аптек, промышленных предприятий, обеспечивающие медицинским кислородом медицинские организации, организации торговли продуктами питания, товарами первой необходимости, гостиницы, хостелы, а также организации жизнеобеспечения и непрерывно действующие организации.

Как разъяснила начальник Департамента предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма Окружной администрации г. Якутска Ирина Седова, согласно указу главы РС (Я) посещать предприятия общественного питания и организации культуры возможно только с сертификатом о вакцинации (с QR-кодом) или справкой о перенесенном COVID-19, наличии противопоказаний к вакцинации и отрицательного ПЦР-теста, полученного не позднее чем за 72 часа. Дети возрасте до 18 лет допускаются в организации культуры, за исключением библиотек, только в сопровождении взрослых.

Фудкорты будут работать при условии реализации готовых блюд путём доставки потребителю, продажи на вынос. Организациям торговли разрешается работать с применением дистанционного способа продажи товаров или оказывать услуги в электронной форме.

«Заранее всех предупреждаю, что в предстоящие нерабочие дни контроль со стороны Министерства предпринимательства, Окружной администрации и МВД будет ужесточен. По пункту Указа Главы республики организации торговли товарами первой необходимости будут работать при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 20 процентов от общего ассортимента. Например, если магазин компьютерной техники имеет 1500 наименований товаров, из них 300 наименований должны относится к товарам первой необходимости. Уверена, большая часть наших предпринимателей законопослушны и, надеюсь, будут соблюдать все пункты Указа Главы региона», — сказала Ирина Седова.

Напомним, 25 октября 2021 года Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подписал Указ № 2103 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.» и о внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)».