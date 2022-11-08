Врач Лугинов о закулисье рентгенологической службы

Сегодня, 8 ноября рентгенологи отмечают 127 лет со дня открытия рентгеновских лучей, открытия, которое кардинально изменило медицину во всем мире. Накануне своего профессионального праздника на мои вопросы ответил заведующий группой радиационного контроля Республиканской больницы №1-Национального центра медицины, заслуженный врач республики, председатель общества рентгенологов РС (Я), доцент Медицинского института СВФУ, к.м.н. Николай ЛУГИНОВ.

— Николай Васильевич, день рождения службы – прекрасный повод заглянуть в ее закулисье. Давайте вспомним, каким было начало!

— На самом деле, как и все великие открытия, открытие рентгеновских лучей произошло случайно. Немецкий физик из Вюрцбурского университета Вильям Конрад Рентген, работая с катодной трубкой, случайно открыл неизвестные лучи с очень большой проникающей способностью. Любой другой испытатель, может быть, и не обратил на это внимания, но только не Рентген. Будучи ученым с пытливым и проницательным умом, он докопался до истины и, проводя серию экспериментов, сформулировал свое открытие всего в нескольких тезисах. Вильям Конрад Рентген был удостоен первой Нобелевской премии в области физики в 1901 году. Что удивительно, он не поехал на официальную церемонию награждения в Королевскую академию наук в Стокгольм, сославшись на свою занятость, и в этом он весь, настоящий ученый, чурающийся всякой шумихи. Ему потом переслали его премию почтой. А первый рентгеновский снимок был произведен 22 декабря 1895 года, это был снимок кисти супруги Рентгена, Анны Берты Рентген (Людвиг). С этого момента и берет начало наука рентгенология — родоначальница всех лучевых методов исследования.

— А если говорить об истории рентгенологической службы в нашей республике…

— Рентгенологическая служба в нашей республике имеет очень интересную и увлекательную историю. Мы сами были крайне удивлены, когда из республиканских архивных материалов узнали, что у истоков нашей рентгенологической службы стоял не кто иной, как великий сын нашего народа — Платон Алексеевич Ойунский. Именно он, несмотря на разруху и трудные годы после гражданской войны, в 1928 году сумел найти 5000 рублей (гигантская сумма по тем временам!), для приобретения первого рентгеновского аппарата для нашей республики. Незаурядная личность, он сразу понял значение рентгеновского исследования для охраны здоровья населения. Будучи в Москве, он уговорил приехать в нашу республику первого рентгенолога Бориса Александровича Цыбульского. Так началась многолетняя история нашей службы, и, пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить нашу коллегу, заведующую организационно-методическим отделом Клинического центра РБ№1-НЦМ, журналиста, поэтессу, члена союза писателей РС (Я) Марию Афанасьевну Решетникову. Именно ей удалось добраться до самых истоков нашей службы в темных и холодных помещениях Государственного архива. К слову, в 2018 году мы широко отметили 90-летие нашей рентгенологической службы, одной из старейших в нашей республике, провели Национальную Школу по рентгенологии, выпустили прекрасную и добротную юбилейную книгу, чем очень гордимся.

— Как Вы оцениваете современное состояние рентгенологии?

— Если говорить о настоящем, то, конечно, мы живем в «золотую эпоху» лучевых методов исследования. Сейчас, наверное, никому не надо доказывать, какое значение и влияние имеют КТ и МРТ в современной медицине. По данным ВОЗ, 70% всех клинических диагнозов базируются на данных объективных методах лучевого исследования: УЗИ, рентген, КТ, МРТ и радиоизотопных методах исследования. Ежегодно, потребность в КТ и МРТ исследованиях растет в геометрической прогрессии.

— Как Вы пришли в рентгенологию, Николай Васильевич?

— Так уж получилось, что вся моя профессиональная карьера связана с непосредственной работой на аппаратах КТ и МРТ-диагностики, и практически вся история «современной тяжелой медицинской техники» нашей республики прошла на моих глазах. В течение 18 лет я был главным внештатным рентгенологом Министерства здравоохранения республики, в настоящее время являюсь Председателем общества рентгенологов республики, заведующим Группой Радиационного Контроля «Республиканской больницы №1 – Национального центра медицины», также продолжаю заниматься любимым делом — МРТ исследованием в стенах родной больницы. Изначально я не был врачом рентгенологом, я выходец из детской хирургии. Однажды, в начале 1992 года, меня, клинического ординатора Ленинградского (Санкт-Петербургского) Педиатрического медицинского института отправили сопровождать тяжелобольного ребенка в НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова. Там я впервые увидел МРТ аппарат и был просто поражен и потрясен полученными МР-изображениями тела ребенка.Изображения были, будто из атласа анатомии человека. Исследование проводила очень красивая молодая женщина-врач, мы разговорились, я спросил, какая у нее специальность, на что она с гордостью ответила, что она врач рентгенолог и на таких аппаратах имеют право работать только врачи рентгенологи. После этого случая я загорелся желанием, во что бы то ни стало, стать врачом рентгенологом и работать на таких чудо-аппаратах.

— И Ваша мечта осуществилась…

— По окончании ординатуры я поступил в очную аспирантуру по лучевой диагностике в Московскую Медицинскую Академию им. И.М.Сеченова (ныне Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М.Сеченова). До сих пор я с особой теплотой вспоминаю своих учителей и наставников, столпов российской рентгенологии, профессоров с мировым именем: Леонида Давидовича Линденбратена, автора знаменитого учебника по рентгенологии, и Леонида Андреевича Юдина, который долгие годы работал представителем Радиологического комитета ВОЗ от Российской Федерации. Мне очень повезло, что я учился именно на их кафедре, они всегда по-отечески, с бесконечной добротой и мудростью, как к своим детям, относились к нам, аспирантам и клиническим ординаторам. Именно у них я научился терпению и вежливости, тому, как уважительно по отношению к своим коллегам и пациентам надо вести себя, прошел не только научную, но и чисто человеческую школу жизни. По окончании аспирантуры и защиты кандидатской диссертации в 1996 году я приехал работать врачом рентгенологом в отдел лучевой диагностики Республиканской больницы №1 – Национального центра медицины, моим первым руководителем и наставником был Владимир Алексеевич Баранов, гениальный врач, человек с именем которого связаны все пионерские достижения по лучевой диагностике в нашей республике, начиная с 1960-70-ых годов, будь то внедрение УЗИ, ангиографии и рентгенохирургии, КТ, МРТ и радиоизотопной диагностики. Нынешнее старшее поколение врачей рентгенологов нашей республики все прошли через его суровую, но справедливую школу. Отдавая дань уважения его заслугам и светлой памяти, мы в 2019 году присвоили его имя отделу лучевой диагностики РБ №1 — НЦМ. Пользуясь случаем, я хотел бы упомянуть и нашего блестящего учителя и наставника многих поколений якутских врачей рентгенологов — Виолетту Иннокентьевну Аржакову. В сентябре этого года она ушла на заслуженный отдых.

— Вы еще и преподаете, делитесь опытом и продолжаете учиться сами…

— С 2021 года я занимаюсь преподавательской деятельностью, являюсь доцентом факультета последипломного обучения врачей Медицинского института СВФУ им. М.К.Аммосова, занимаюсь с клиническими ординаторами по специальности «Рентгенология», провожу циклы повышения квалификации среди врачей, стараюсь передать свои знания и опыт молодому поколению врачей рентгенологов. По возможности я участвую во всех крупных научно-практических мероприятиях по своей специальности как в России, так и за границей, неоднократно участвовал в работе Европейского конгресса по радиологии в Вене (Австрия), Североамериканского общества рентгенологов в Чикаго (США), постоянно поддерживаю связь с зарубежными коллегами и друзьями: профессором Райнером Риенмюллером из Австрии (Университетская клиника Граца), профессором Пак из Южной Кореи (Университетская клиника Кенгхи). Мы также тесно дружим и работаем с главным рентгенологом РФ, профессором Игорем Евгеньевичем Тюриным, он неоднократно приезжал в нашу республику.

— Какие достижения рентгенологической службы республики Вы могли бы отметить? Над чем работаете сейчас?

— В последние годы в рамках Национального проекта проведена большая работа по модернизации физически изношенного и морально устаревшего парка оборудования по лучевой диагностике. Главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Сергеевичем Николаевым и министром здравоохранения РС (Я) Леной Николаевной Афанасьевой проведена большая и кропотливая работа в этом направлении, они постоянно уделяют пристальное внимание по бесперебойной и эффективной работе «тяжелой медицинской техники». Во многих ЦРБ установлены современные КТ-сканеры и даже МРТ аппараты. Современная медицина стала более близкой и доступной для нашего населения, сегодня не надо ехать в Якутск ради одного исследования. Сейчас перед нами стоит задача по обучению врачей рентгенологов по работе с современной сложной техникой на местах, по обучению квалифицированного инженерного состава, по машинному обучению и внедрению искусственного интеллекта. В связи с санкциями по отношению к нашей стране возникли определенные существенные риски по техническому обслуживанию и поставке запасных частей. Не секрет, что основными мировыми производителями медицинской техники являются Siemens, GeneralElectric, Philips, Toshiba, Canon, Hitachi, Agfa и другие транснациональные корпорации-гиганты. Несмотря на нарушение логистики, нам удается поддерживать оборудование в рабочем состоянии, мы активно мониторируем все текущие проблемы, стараемся предотвратить большие глобальные поломки, оперативно решаем вопросы взаимопомощи и выхода из сложившейся ситуации. Мир меняется на наших глазах, рушатся некоторые стереотипы, не все так однозначно в эпоху запредельного политического радикализма, как кажется, но мы готовы к любым вызовам времени и с оптимизмом смотрим в будущее.

— Что Вас радует в профессии?

— Я считаю лучевую диагностику одной из наиболее интересных областей современной медицины, тем более что наша специальность развивается семимильными шагами. С внедрением в клиническую практику КТ и МРТ, значительно возросла роль специалиста лучевой диагностики. При этом врач рентгенолог должен иметь не просто хорошую, а блестящую теоретическую базовую подготовку, чтобы уверенно ориентироваться практически во всех разделах медицины. В буквальном смысле надо быть и неврологом, и кардиологом, и пульмонологом, и фтизиатром, и онкологом, и травматологом-ортопедом, и педиатром, и эндокринологом, и урологом, и гастроэнтерологом, и акушером-гинекологом и так далее. Очень часто, имея на руках скупые клинические данные и неопределенные лабораторные тесты, приходится решать очень непростые диагностические задачи. Мы всегда работаем в тесном контакте с лечащими врачами и своими коллегами- экспертами из разных медицинских учреждений. У нас дружное и хорошо сложившееся сообщество врачей рентгенологов. Среди моих коллег много видных специалистов, ученых и настоящих профессионалов своего дела. Это Слепцова Н.М., Шепелева Л.П., Кларов Л.А., Попов Д.А, Ноев Д.Д., Никифорова Ю.С. и многие-многие другие. Мы часто встречаемся в неформальной обстановке, вместе отдыхаем на природе, отмечаем знаменательные события, дружим.

— А что самое трудное?

— В любой профессии есть свои трудности. Что касается профессии врача, то это, наверное, хроническая усталость и профессиональное выгорание. Особенно это ярко проявилось в период пандемии COVID-19, есть медицинские работники, которые вообще ушли из медицины. Даже финансовое стимулирование не сыграло ключевой роли. Естественно, мы живем не в идеальном мире, но любой врач в силу особенностей профессии это практически публичное лицо и поэтому должен правильно выстроить отношения между пациентами и его родственниками, по горизонтали — между своими коллегами и по вертикали — с администрацией. В силу разных обстоятельств, не всем и не всегда это удается, не у всех стрессоустойчивая психология и на каком-то этапе неизбежно происходит срыв. Чтобы не было таких моментов, должна быть здоровая ментальная гигиена: надо уметь слышать доводы противоположной стороны и прощать ошибки других людей, находить во всем позитивную сторону, компромисс — в сложных ситуациях, отстаивать свою точку зрения без агрессии. Я знаю, о чем говорю, как никак, в течение пяти лет работал генеральным директором РБ№1-НЦМ и мне приходилось общаться с самыми разными людьми, начиная от простых трудяг до чиновников самого высшего эшелона власти.

Лугиновы – семья медицинская. Супруга Николая Васильевича Евдокия Федоровна Лугинова – заместитель директора НПЦ «Фтизиатрия» по детству, главный внештатный фтизиопедиатр Минздрава республики, доктор медицинских наук, дочь Айна — клинический ординатор Медико-генетического научного центра имени академика Н.П.Бочкова (Москва).

Наш разговор Николай Васильевич завершает поздравлением коллег-рентгенологов.

— В день нашего профессионального праздника хочу сердечно поздравить всех рентгенологов республики, своих коллег с праздником и пожелать всем дальнейших успехов!

— И Вас с праздником, Николай Васильевич! Благодарю Вас за интересную беседу.