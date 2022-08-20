Восстановлено электроснабжение Западного энергорайона Якутии, вызванное технологическим нарушением в ОЭС Востока

Энергетики Западного энергорайона восстановили электроснабжение потребителей, вызванное технологическим нарушением в Объединенной энергосистеме Востока в районе Магдачи Амурской области.

На данный момент возобновлена подача электроэнергии с подстанции ПС Айхал ВЛ 110 кВ Л-118, включена Л-115 с ПС ГПП, востановлена работа линии Л-103 с ПС Сунтар, а также Л-129, Л-130 с ПС Айхал. Включён в работу участок Мирный-Дорожный ВЛ 110 кВ Л-102.

Напомним, что 20 августа 2022 произошло технологическое нарушение в работе ОЭС Востока, повлекшее приостановку работы нескольких агрегатов Каскада Вилюйских ГЭС и отключение электроэнергии в Центральной и Западной части Якутии.

Так как объекты Якутскэнерго работают в Объединенной энергосистеме Востока, в которую входят почти все регионы ДВ при крупном аварийном отключении в одном из регионов на нее реагирует противоаварийная автоматика на всех энергообъектах системы.

В настоящее время агрегаты Каскада Вилюйских ГЭС введены в работу, электроснабжение потребителей восстаноалено.

Отключение не повлекло последствий для энергосистемы Якутии.