Владислав Доллонов о крови «нууччи» в своем клане

Общественный деятель, один из авторов Конституции Якутии, главный редактор журнала «Полярная звезда» Владислав ДОЛЛОНОВ откликнулся на дискуссию по поводу предстоящей премьеры фильма «Нуучча».

— ЕСЛИ БЫ НЕ «ХАЙЛАК», меня бы не было (к премьере кинофильма «Нуучча»). Моего прадеда по-якутски звали Буоратай. По семейному преданию, он не был родным сыном у моего прапрадедушки. Потому что он был зачат моей прапрабабушке против ее воли именно «хайлаком», т.е. уголовным ссыльным, отправляемым на пропитание по графику в наслега в якутские семьи. Прапрадед воспитал чужеродного ребенка как родного сына наравне с другими своими детьми. Мальчик вырос хорошим человеком и стал родоначальником целой ветви моей мельжахсинской родни — мы, все мои сорок двоюродных братьев и сестер — правнуки полурусского-полуякута Буоратая.

На фото Василий Колесов, мой дед, сын Буоратая; и моя бабушка Мария Колесова (в девичестве Аргунова).

Таким образом, Доллонов признался, что в если бы не ссыльный уголовник, его бы не было. И отметил, что воспитание в дружном якутском клане вывело человека смешанных кровей в лидеры.

На вопрос подписчиков, как он относится к предстоящей премьере фильма «Нуучча», Владислав Долллонов ответил:

«Что было, то было, из истории не выкинуть, как и из крови потомков».

Подписчики восхитились тем, что известный журналист хорошо знает генеалогию своей семьи.