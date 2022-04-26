Виктор Губарев: Народ, у которого сильна историческая память, непобедим

Торжественный совместный IV пленум Якутского рескома КПРФ и КРК ЯРРО КПРФ, посвященный 100-летию образования Якутской АССР, кратким вступительным словом открыл член ЦК КПРФ, первый секретарь Якутского рескома КПРФ, заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Виктор Губарев. Затем он вручил знак отличия «Гражданская доблесть» в честь юбилея Якутской АССР руководителю центра по оказанию социальной помощи населению при Якутском горкоме КПРФ Анастасии Петровой, медали «100 лет образования Якутской АССР» — коммунистам, стоявшим у истоков восстановления Коммунистической партии: Артуру Алексееву, Сергею Белобородову, Андрею Кривошапкину, Семену Никитину, Людмиле Григорьевой, Доре Алексеевой, Николаю Тихонову, Геннадию Михееву, Александру Андрееву, Матрене Борисовой, Валерию Филиппову, Изабелле Григорьевой, Иннокентию Романову, Матрене Барашковой, Галине Кокшарской, Михаилу Кугданову, Юрию Тимофееву, Валерию Стефанскому.

Участников пленума приветствовали пионеры школы № 16 города Якутска со своей старшей пионерской вожатой Людмилой Оконешниковой.

Коммунистов со знаменательной датой своими песнями поздравила творческая группа коммунистов под руководством заслуженного артиста Республики Саха (Якутия) Дмитрия Тихонова. Виктор Николаевич, предоставляя им слово, отметил, что группа на высоком организационном уровне провела 100 концертов, посвященных 100-летию образования Якутской АССР, на предприятиях, в школах, учебных заведениях, Домах культуры, библиотеках Мегино-Кангаласского, Горного, Хангаласского, Чурапчинского, Таттинского, Намского районов и города Якутска.

— Народ, у которого сильна историческая память, непобедим, — сказал Виктор Губарев. — Вот поэтому мы всецело поддержали эту отличную акцию коммунистов. Люди, побывавшие на концертах, говорят, что они как будто бы вернулись в СССР. Они вспоминают свою счастливую юность, невольно осмысливают, что произошло с некогда могучей страной и мужественным народом, в очень сложных условиях преодолевшего неграмотность, победившего фашизм, освоившего космос, добившегося технологий, которых не знал мир. А главное якутяне, как и весь российский народ, понимают, что, только опираясь, на лучшие достижения советского времени, высокие нравственные ценности, можно спасти многострадальную Родину!

На пленуме с докладом «О 100-летии образования Якутской АССР и задачах партии на современном этапе» выступил лидер коммунистов Якутии Виктор Губарев. В его обсуждении приняли участие: секретарь Якутского рескома КПРФ, председатель правления Якутской республиканской организации «Дети войны» Иннокентий Васильев, первый секретарь Верхневилюйского райкома КПРФ Георгий Степанов, доктор философский наук, профессор, почетный председатель координационного совета Якутского отделения «РУСО» Лазарь Филиппов, заслуженный учитель школы РСФСР, кандидат педагогических наук, народный депутат РС(Я) Роза Солнышкина, секретарь Якутского рескома КПРФ по идеологии, преподаватель истории СВФУ, народный депутат РС(Я) Иннокентий Романов, руководитель Якутского отделения общероссийского общественного движения «Надежда Россия», кандидат педагогических наук Саргылана Гоголева, руководитель Якутского отделения общероссийского общественного движения «За новый социализм!» Альберт Васильев, кандидат в члены ЦК КПРФ, второй секретарь Якутского рескома КПРФ, народный депутат РС(Я) Вячеслав Куличкин.

На пленуме рассмотрена и утверждена смета расходов денежных средств на проведение торжественного совместного IV пленума Якутского рескома КПРФ и КРК ЯРРО КПРФ, посвященного 100-летию образования Якутской АССР. Также утверждена смета доходов и расходов ЯРРО ПП КПРФ на 2022 год. По данным вопросам с информацией выступила главный бухгалтер Якутского рескома КПРФ Елена Луцик.

По вопросу «О заключении контрольно-ревизионной комиссии Якутского рескома КПРФ по проверке финансово-хозяйственной деятельности Якутского рескома КПРФ за 2021 год» выступил председатель Контрольно-ревизионной комиссии ЯРРО КПРФ Александр Куприянов.

По итогам пленума принято соответствующее постановление.

После завершения работы пленума состоялся большой праздничный концерт.



