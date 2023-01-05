05.01.2023
23:00
389

Праздники

Видеофакт: как якутяне оторвались под треки 5STA FAMILY

Сегодня вечером в Саха цирке народ отрывался под зажигательные треки 5STA FAMILY.

Фото: Sakhalife
Источник: Сетевое издание Sakhalife

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