Вице-спикер Ил Тумэна: США и их союзники хотят уничтожить нашу страну

Заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я), руководитель Фракции «Единая Россия» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Антонина ГРИГОРЬЕВА прокомментировала ситуацию на Украине.

Напомним, президент РФ Владимир ПУТИН 24 февраля в телеобращении к россиянам объявил о специальной военной операции в Донбассе.

Как считает Антонина Григорьева, Россия не ставит цель захвата Украины.

«Решение о проведении специальной военной операции принято в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, которая предусматривает неотъемлемое право на самооборону. Она распространяется не только на Россию как члена ООН, но и на ее союзников, признанных Россией независимыми республиками ДНР и ЛНР. Россия имеет полное право взять на себя защиту этих республик. Запад не хочет признавать наши права, а Россия никогда не согласится с тем, чтобы ее мнение игнорировали,чтобы ее граждан считали людьми второго сорта. Настало время всё назвать своими именами: США и их союзники хотят уничтожить нашу страну. Заявления о мирном характере НАТО являются ложью. Руки США и НАТО давно в крови жителей Сербии, Ирака, Ливии и Сирии. Их ничто бы не остановило и от кровопролития в России», — сказала в своём комментарии Антонина Григорьева.