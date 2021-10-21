VI международный фестиваль поэзии в Якутске

С 26 по 29 октября в Якутске состоится VI международный фестиваль поэзии «Благодать большого снега».

В фестивале примут участие гости из Москвы, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Татарстана, Хакасии, Карелии, Мурманской области и Якутии.

В рамках фестиваля состоится вечер поэзии в Национальной библиотеке Якутии, предполагается встреча участников фестиваля с главой республики Айсеном Николаевым, встреча с президентом СВФУ Евгенией Михайловой, а также выезд на родину народного поэта Якутии Семена Данилова в Горный улус.

Мероприятия, творческие встречи также пройдут в образовательных учреждениях города.

Международный фестиваль поэзии проводится раз в два года, начиная с 2012 года. Основными организаторами мероприятия являются Министерство культуры и духовного развития РС (Я), Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова и Союз писателей Якутии.

Программа фестиваля:

26 октября в культурном центре СВФУ «Сергеляхские огни» состоится торжественное открытие фестиваля. Начало в 18.00.

27 октября с 14.00 часов пройдет пресс-конференция в Республиканском медиацентре.

27 октября с 17.30 до 19.00 часов в Национальной библиотеке состоится вечер поэзии «Благодать большого снега».

28 октября участники фестиваля посетят Горный улус – родину народного поэта Якутии Семена Данилова.