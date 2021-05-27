В Якутском музее восстановлено погребение XVIII века

Сегодня, 27 мая, в Якутском музее им. Ем. Ярославского состоялась презентация реконструкции «Погребение 18-го века – Кыыс Уҥуоҕа» по материалам раскопки Саха-французской археолого-этнографической экспедиции.

С 2004 г. ежегодно Василий Попов, заведующий сектором этнографии Якутского музея им. Ем. Ярославского принимает активное участие в работе Саха-французской археолого-этнографической экспедиции. Руководителем экспедиции с французской стороны является Эрик Крюбези, директор лаборатории молекулярной антропологии г. Тулуза.

В настоящее время в итоге археологических изысканий французских археологов г. Тулуза, сотрудников музея археологии и этнографии СВФУ им. М.К. Аммосова и Якутского музея им. Ем. Ярославского хронология погребальной обрядности якутов установлена на более ранних периодах, открыты ранее не известные в науке погребальные традиции, накоплены материалы для проведения дальнейших антропологических, палеогенетических, этнографических исследований.

По итогам экспедиции публикуются статьи, научные книги, а в 2005 г. был снят научно-документальный фильм об археологических исследованиях.

«Погребение 18-го века — Кыыс Уҥуоҕа» было найдено в 2006 г. в местности Кыыс Уҥуоҕа Болтогинском наслеге Чурапчинского улуса.

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Реконструкция выполнена сотрудниками Якутского музея им. Ем. Ярославского Евстафием Прибылых, Александром Эверстовым, Ириной Корякиной, Иваном Поповым, Николаем Находкиным под руководством Василия Попова, заведующего сектором этнографии.

Основным материалом для восстановления погребения послужил пенополистирол, использованы ровдуга, бисерная вышивка и др.