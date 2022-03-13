В якутском многоборье – новые имена

Якутское многоборье – спорт для избранных. И многоборцы – товар штучный, потому в чемпионате республики по национальному многоборью по сравнению с другими видами принимает участие относительно небольшое количество спортсменов – 18 атлетов в весе до 70 кг, 14 боотуров весом свыше 70 кг и 6 женщин, всего 38 многоборцев.

Хотя с этой недели разрешили проводить соревнования с присутствием зрителей, таковых не наблюдалось. Видимо, два пандемийных года с хештегом «сидим дома» и отлучения от посещения всех массовых мероприятий сделали свое дело – народ уже привык к онлайн режиму. Но можно надеяться, что с введением санкций и с ограничениями интернета и социальных сетей вскоре люди опять будут выбирать живое посещение культурных и спортивных мероприятий.

На открытии чемпионата заместитель министра по физической культуре и спорту РС(Я) Александр БУГАЕВ отметил, что оживленная спортивная жизнь уже началась – только на этой неделе проходит около десятка чемпионатов и первенств. Так, проводятся отборочные состязания к VIII Спортивным играм народов РС(Я), которые состоятся в Борогонцах с 4 по 10 июля, и VII Международным спортивным играм «Дети Азии», запланированным на 27 июля – 7 августа во Владивостоке.

Для Геннадия ВАСИЛЬЕВА, недавно назначенного директором Республиканского центра национальных видов спорта имени Василия Манчаары, эта дебютная неделя ознаменована несколькими чемпионатами республики.

Самый титулованный представитель якутского национального многоборья, семикратный победитель Игр Дыгына Иван БЕЛОЛЮБСКИЙ, являющийся одним из руководителем Федерации по этому виду, сообщил, что на этом чемпионате будут разыграны 3 путевки на предстоящие Игры Дыгына, на проводимом им самим «Кубке Чемпиона» станут известны имена еще 4 обладателей путевок на самые престижные состязания якутского спорта. А в апреле пройдет второе отборочное состязание, где на кону будут стоять еще 4 путевки.

Вишенкой на торте торжественного открытия стало вручение удостоверений и значков мастеров спорта РС(Я) по якутскому многоборью двум ведущим атлетам – Николаю МАТАННАНОВУ и Тимофею БОЛЬШАКОВУ.

Сегодня прошли соревнования по четырем видам программы чемпионата – стрельбе из национального лука, якутской вертушке – тутум эргиир, якутским прыжкам 3 х 3 и бегу на 400 м.

Быстренько пробегусь по призовым тройкам в каждом из трех дивизионов – мужчины до 70 кг и свыше 70 кг, и женщины (вернее, девушки).

Стрельба из якутского традиционного лука по мишеням «Заяц», «Утка» и «Белка», известно, что этот вид часто становился камнем преткновения для многих именитых силачей. Интересно, что ныне победителями стали большей частью молодые, начинающие многоборцы, а абсолютно большее число очков набрала 24-летняя вилюйчанка А.КИСЕЛЕВА.

М 70 кг – 1. ШОЛОГОНОВ Владимир (Верхневилюйский – 25 очков). 2. АММОСОВ Урсун (Нам – 18 очков). 3. ИВАНОВ Николай (Кобяй – 18 очков).

М +70 кг – 1. ДРУЗЬЯНОВ Павел (Чурапча – 18 очков). 2. КОЛЕСОВ Давыд (Мегино-Кангаласский – 18 очков). 3. ОБОЕВ Николай (Нюрба – 17 очков).

Ж – 1. КИСЕЛЕВА Александра (Вилюйск – 21 очко). 2. АДАМОВА Евгения (Усть-Алдан – 17 очков). 3. СТЕПАНОВА Нарыйа (Хангаласский – 14 очков).

Тутум эргиир – также достаточно серьезный вид, который требует от спортсмена гибкости, силы и упорства. Здесь абсолютный рекорд – 74 оборота вокруг своей оси с упором на 20-сантиметровую палочку – установил ставший открытием прошлогоднего турнира Игры Дыгына Вячеслав ДЬЯКОНОВ, сын шестикратного дыгынида Николая ДЬЯКОНОВА. Солидный результат показала трехкратная медалистка Игр Манчаары — 2021 М. МАРТЫНОВА из Сунтарского улуса, кстати, и в прошлом году она также прокрутилась вокруг себя 51 раз.

М 70 кг – 1. СОКОЛОВ Алексей (Сунтар – 64 раз). 2. ЕЛИСЕЕВ Айсен (Чурапча – 64 раз). 3. НОЕВ Дмитрий (Чурапча – 61 раз).

М +70 кг – 1. ДЬЯКОНОВ Вячеслав (Нам – 74 раз). 2. УВАРОВСКИЙ Алексей (Кобяйский – 70 раз). 3. ГОГОЛЕВ Сергей (Нам – 66 раз).

Ж – 1. МАРТЫНОВА Мичийэ (Сунтар – 51 раз). 2. ПАРФЕНОВА Сайаана (Кобяйский – 48 раз). 3. КИСЕЛЕВА Александра (Вилюйский – 42 раза).

Якутские прыжки 3 х 3 (три прыжка кылыы, три ыстанга и три куобах).

М 70 кг – 1. МАКСИМОВ Алексей (Мегино-Кангаласский – 32 м 59 см). 2. ГАВРИЛЬЕВ Василий (Мегино-Кангаласский – 32 м 42 см). 3. ПРУДЕЦКИЙ Петр (Верхоянский – 31 м 85 см).

М +70 кг – 1. ОБОЕВ Николай (Нюрба – 33 м 80 см). 2. УВАРОВСКИЙ Алексей (Кобяйский – 33 м 55 см). 3. МАТАННАНОВ Николай (Таатта – 33 м 19 см).

Ж – 1. ПАРФЕНОВА Сайаана (Кобяйский – 26 м 66 см). 2. АДАМОВА Евгения (Усть-Алданский – 26 м 60 см). 3. МАРТЫНОВА Мичийэ (Сунтар – 22 м 96 см).

Бег на 400 м. Два заключительных вида субботней программы проходили в легкоатлетическом манеже стадиона Юность» СВФУ, где было затруднительно проводить соревнования по бегу, поэтому состязания проходили в несколько забегов по 2 спортсмена.

М 70 кг – 1. СИВЦЕВ Эрэл (Усть-Алданский – 0,59,41). 2. ПРУДЕЦКИЙ Петр (Верхоянский – 0,59,57). 3. ШОЛОГОНОВ Владимир (Верхневилюйский – 1,00,38).

М +70 кг – 1. БОЛЬШАКОВ Тимофей (Сунтар – 0,57,90). 2. БЮЛТЯСОВ Айхал (Верхневилюйский – 0,58,72). 3. УВАРОВСКИЙ Алексей (Кобяйский – 0,59,12).

Ж – 1. АДАМОВА Евгения (Усть-Алданский – 1,10,87). 2. МАРТЫНОВА Мичийэ (Сунтар – 1,12,50). 3. ПАРФЕНОВА Сайаана (Кобяйский – 1,13,38).

В воскресенье пройдут состязания по трем завершающим силовым видам – борьбе хапсагай, мас-рестлингу и переноске камня, которые могут сильно изменить сегодняшний статус-кво.

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