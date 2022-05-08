В Якутске возложили цветы в Парке Победы

В канун 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 8 мая в Парке Победы, расположенном в Гагаринском округе Якутска, состоялась торжественная церемония возложения цветов. В честь памяти погибших солдат и тружеников тыла был дан троекратный ружейный залп. Общественность столицы, представители органов власти, депутаты, учащиеся почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к стеле Победы, памятнику «Семье солдата Победителя» и к памятнику героя Великой Отечественной войны, легендарного снайпера Ивана Кульбертинова.

От имени главы и правительства республики с наступающим Днем Великой Победы всех собравшихся поздравил министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Петр Шамаев. «В войне погибло более 26 миллионов человек, и это не только солдаты, но и женщины, дети, старики. Наш священный долг помнить и чтить память павших в боях и в тылу. Сейчас мы видим, как западные страны пытаются выставить наших героев агрессорами, и при этом используют нашу молодежь. Этого нельзя допустить. Главой республики Айсеном Николаевым подписан план патриотического воспитания. Депутатами госсобрания (Ил Тумэн) принят закон о патриотическом воспитании. И с этого дня, с этого момента начинается большая системная работа по патриотическому воспитанию нашей молодежи. Все, кто воевал, кто отдал жизнь за свободу и мирное небо, никогда не будут забыты», — подчеркнул Петр Шамаев.

От лица госсобрания (Ил Тумэн) с Днем Великой Победы поздравил Павел Петров. «Победа в Великой Отечественной войне была одержана благодаря дружбе народов, единстве и несгибаемости воли духа нашего народа. Великий подвиг навеки останется в сердцах поколений, низкий поклон вам, фронтовики, труженики тыла, вдовы, дети войны. Мы все в неоплатном долгу перед ветеранами войны и тыла, и сегодня делаем все возможное, чтобы ваша жизнь была достойна, в полной мере реализовывалась социальная поддержка», — отметил он.

«Отрадно, что сегодня мы собрались здесь, на центральной площади строящегося Парка Победы. Сейчас реализован первый этап строительства парка, установлен памятник Ивану Кульбертинову, воздвигнута стела Победы, памятник «Семье солдата Победителя». В ближайшее время мы должны завершить строительство всей территории парка и хотим, чтобы он стал местом памяти, местом притяжения. Чтобы в любой день, а не только в День Победы, якутяне могли прийти сюда со своим детьми и внуками и отдать дань уважения ратному подвигу воинов и тыловиков», — сказал глава города Якутска Евгений Григорьев.

Председатель гордумы Альберт Семенов отметил, что «перед нами стоит особая задача передавать из уст в уста, из поколения в поколение правдивую историю подвига наших героев». «Сейчас, к сожалению, пытаются переписать историю Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, фашизм и неонацизм опять поднимает голову и те страны, которые были освобождены от фашизма в годы войны бойцами Красной армии, находятся под влиянием Запада и НАТО. Сейчас мы все должны объединиться вокруг нашего Президента, главнокомандующего нашей страны и дать отпор фашизму и неонацизму».

От имени ветеранов выступил председатель Совета ветеранов Гагаринского округа, ветеран авиации Якутии Александр Архипов. «Нет такой семьи, которой не коснулась бы война. В 77-ю годовщину Победы хочу сказать теплые слова благодарности всем живым ветеранам, тем, кто перенес страдания войны, тем, кто обеспечивал фронт своим трудом, ведь если бы не крепкий тыл, не удалось бы выиграть войну».

В торжественной церемонии возложения цветов приняли участие председатель постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я) Павел Петров, министр финансов Валерий Жондоров, министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Петр Шамаев, и.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Евгений Перфильев, глава города Якутска Евгений Григорьев, председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов, председатель Совета ветеранов Гагаринского округа, ветеран авиации Александр Архипов.

Напомним, что памятная стела на территории нового общественного пространства «Парк Победы» была открыта в День города Якутска в сентябре 2020 года. Установка стелы стало началом обустройства всей территории Парка Победы. Памятник прославленному снайперу Ивану Кульбертинову на территории Парка Победы торжественно открыли 7 ноября 2020 года, в день 103-летия героя Великой Отечественной войны. Торжественное открытие памятника «Семье солдата Победителя» состоялось в День государственности республики, 27 сентября 2021 года.

Парк Победы создан для сохранения исторической памяти о подвиге земляков — участников Великой Отечественной войны, взрослых и детей, которые работали в тылу, вкладывая свою лепту в Великую Победу страны над фашизмом.