В Якутске водитель потерял управление из-за сердечного приступа

В Якутске 12 июня около 9 часов вечера в дежурную группу ГИБДД поступило сообщение о столкновении трех машин.

На место немедленно был направлен автопатруль ДПС.

Сотрудниками полиции на месте происшествия, предварительно, было установлено, что 32-летний водитель, управляя автомашиной Toyota Probox, следуя по ул. Можайского, на перекрестке с ул. Автострада 50 лет Октября во время движения потерял сознание, в результате чего совершил наезд на автобус ПАЗ -32054 и автомобиль Toyota Corolla Spacio.

37-летнюю женщину-водителя Toyota Corolla Spacio, её 47-летнюю пассажирку, а также пассажира автомашины Toyota Probox 1990 г.р. доставили в больницу, где у всех медики диагностировали ушибы. Водитель Toyota Probox скончался в карете скорой медицинской помощи по пути следования в медицинское учреждение: по предварительным данным, у мужчины случился сердечный приступ.

Все обстоятельства и причины случившегося предстоит установить следствию.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии п. 2.7 Правил дорожного движения РФ водителю запрещается управлять транспортным средством в утомленном или болезненном состоянии. В случае, если вы испытываете недомогание, устали, испытываете стресс, поездку необходимо отложить, либо отказаться от нее вовсе. Если по состоянию здоровья есть необходимость приема жизненно важных медицинских препаратов (к примеру, при проблемах с давлением, сердцем, при сахарном диабете, астме и т.д.), то они должны быть всегда «под рукой». Особенно важно с повышенным вниманием относится к своему самочувствию в период высоких летних температур, при дальних поездках.