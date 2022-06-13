13.06.2022
12:11
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Происшествия

В Якутске водитель потерял управление из-за сердечного приступа

В Якутске 12 июня около 9 часов вечера  в дежурную группу ГИБДД поступило сообщение о столкновении трех машин.

На место немедленно был направлен автопатруль ДПС.

Сотрудниками полиции  на месте происшествия, предварительно, было установлено, что  32-летний водитель, управляя автомашиной Toyota Probox, следуя по ул. Можайского,  на перекрестке с ул. Автострада 50 лет Октября во время движения потерял сознание, в результате чего совершил наезд на автобус  ПАЗ -32054 и автомобиль Toyota Corolla Spacio.

 37-летнюю женщину-водителя Toyota Corolla Spacio,  её 47-летнюю пассажирку, а также пассажира автомашины Toyota Probox 1990 г.р. доставили в больницу,  где у всех медики диагностировали ушибы.  Водитель Toyota Probox скончался в карете скорой медицинской помощи по пути следования в медицинское учреждение: по предварительным данным, у мужчины случился сердечный приступ.

Все обстоятельства и причины  случившегося предстоит установить следствию.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии п. 2.7 Правил дорожного движения РФ  водителю запрещается управлять транспортным средством в утомленном или болезненном состоянии.  В случае, если вы испытываете недомогание, устали, испытываете стресс,  поездку необходимо отложить, либо отказаться от нее вовсе. Если по состоянию здоровья есть необходимость приема жизненно важных медицинских препаратов (к примеру, при проблемах с  давлением, сердцем,  при сахарном диабете, астме и т.д.), то они должны быть всегда «под рукой». Особенно важно с повышенным вниманием относится к своему самочувствию в период высоких летних температур, при дальних поездках.

                       

Фото: пресс-службы
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)

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