В Якутске водитель врезался в опору уличного освещения

29 сентября около 23 часов вечера в 202 микрорайоне возле дома №11 26-летний водитель управляя автомобилем марки «Toyota Chaser» не справился с рулевым управлением, совершил наезд на препятствие – опору уличного освещения.

В результате ДТП водитель получил травму ноги, был госпитализирован в медучреждение.

В ходе проверки установлено, что водитель имеет водительское удостоверение по категории «B, В1», имеет стаж вождения 7 лет. Состояние опьянения не установлено. По данным ГИБДД к административной ответственности привлекался более 30 раз.

По факту ДТП проводится административное расследование.

Уважаемые участники дорожного движения, соблюдайте меры безопасности при гололеде, неблагоприятные дорожные условия требует от водителей повышенного внимания к мерам безопасности и соблюдение правил дорожного движения. Первое что необходимо – это конечно своевременная установка зимней резины. Второе что необходимо – это соблюдение ПДД, то есть соблюдение безопасной дистанции и скоростного режима. В-третьих, что необходимо – это бдительность и внимательность на дороге, перед тем как сесть в кресло водителя, оцените обстановку на улице, обязательно нужно оценить свое физическое состояние. Любому водителю, независимо от опыта вождения, запрещено садиться за руль в состояние алкогольного и наркотического опьянения, при похмельном синдроме. Также запрещается управление транспортным средством при отдельных хронических заболеваниях. Если врач запретил водитель автомобиль некоторое время из-за приема лекарств, не нужно пренебрегать этим требованиям.