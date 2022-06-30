В Якутске внедрят единый документ по оплате за жилищно-коммунальные услуги

Внедрение сервиса объединённого платёжного документа в Якутске рассмотрели 30 июня на совещании у председателя Правительства Якутии Андрей Тарасенко. После его внедрения жители Якутска получат возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги в один клик.

Проект реализуется по поручению Главы Якутии Айсена Николаева. После его внедрения жители столицы получат возможность оплачивать за все жилищно-коммунальные услуги, – отопление, воду, свет, газ, – по принципу «одного окна». Все услуги перейдут в электронный формат.

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Наталия Готовцева доложила, что сервис протестирован проектным офисом и фокусной группой. «По итогам тестирования нами получены результаты, которые говорят о том, что проект в целом технологически готов и соответствует условиям формирования объединённого платёжного документа и возможности оплаты по нему», – сообщила она.

В данное время ведётся работа по формированию эталонной базы и актуализации адресной информации в федеральной информационной системе, чтобы исключить несогласованность данных. Для решения данной проблемы Правительство республики и окружная администрация города Якутска заключили дополнительное соглашение, которое даёт возможность в оперативном режиме обмениваться сведениями для актуализации ФИАС.

Андрей Тарасенко поручил ускориться и параллельно вести работу по внедрению сервиса объединённого платёжного документа в других населённых пунктах республики. По поручению Айсена Николаева проект объединённого платёжного документа должен заработать по всей республике до 2024 года.