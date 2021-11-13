В Якутске спасены горе-рыбаки

Сегодня около часа ночи в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на протоке р. Лена недалеко от с. Хатассы застряли 4 рыбака, которым требуется помощь. Благодаря своевременным и слаженным действиям спасателей МЧС России удалось спасти граждан.

В ходе организованного взаимодействия установлено, что утром 12 ноября 4 рыбака из с. Хатассы выехали на рыбалку, на протоку р. Лена. Оставив машину на берегу, они пошли пешком на середину протоки по неокрепшему льду, при возвращении обратно рыбаки наткнулись на наледь глубиной около 1 м., которая отрезала им обратный путь. Расстояние до берега составляла около 200 метров.

– Прибывшие спасатели при помощи надувной лодки эвакуировали всех 4 рыбаков на берег к машине в удовлетворительном состоянии, в дальнейшей госпитализации они не нуждались, – сообщил Валерий Комаров начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по РС (Я).

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) предупреждает! В связи с ледоставом на реке Лена, в отдельных районах республики возможен выход наледи. Выход на лед может быть опасен для жизни! Добавим, что толщина льда на озёрах и реках в Якутске уже составляет около 15-20 см, вместе с тем лёд промерзает неравномерно, поэтому спасатели МЧС России не рекомендуют выходить на лёд в данное время.

Напомним, что прочным считается лед прозрачный с синеватым или зеленоватым оттенком. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч. Точно так же поступают при потрескивании льда и образовании в нем трещин.