В Якутске прошел фестиваль песенного творчества «Эхо тундры и тайги — 2021»

10-12 декабря 2021 г. в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского прошел IX Открытый межрегиональный фестиваль-конкурс песенного творчества коренных малочисленных народов Севера «Эхо тундры и тайги — 2021».

Основной организатор фестиваля-конкурса: Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского при поддержке Министерства по внешним связям и делам народов РС(Я), Ассоциации коренных малочисленных народов Севера РС(Я). Реализован на средства федеральной субсидии по программе поддержки, сохранения и развития культуры и языков коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутии).

Фестиваль состоялся в «гибридном» формате – с очным участием и просмотром видеоматериалов участников из отдаленных районов Якутии и других регионов Российской Федерации, также через платформу ZOOM. Всего подано 70 заявок из 14 районов, г. Якутска Республики Саха (Якутия) и 4 регионов Российской Федерации (Республика Бурятия, Красноярский край, Амурская область, г. Санкт-Петербург). Выступления участников оценивало жюри под председательством заслуженного работника культуры Владимира Индигирского.

По программе фестиваля были проведены мастер-класс и обмен опытом по вокальному исполнению, брифинг по итогам конкурсной программы от председателя жюри Индигирского В.П., заместителя председателя жюри Ивановой Л.С в формате ZOOM.

На мастер-классе выступили Третьякова Дина Николаевна, носитель чукотского языка и культуры, Нижнеколымский район, Трифонова Сардана Андреевна, отличник культуры РС (Я), хоровой дирижёр, музыкальный руководитель вокальных ансамблей КМНС Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского.

Дина Третьякова показала мастер-класс по горловому пению, движениям чукотских танцев. Сардана Трифонова как хормейстер, концертмейстер рассказала, на что необходимо обращать внимание руководителям вокальных коллективов для поднятия уровня исполнения: на интонирование, пульсацию, при создании аранжировки фонограмм не бояться использовать богатые аккорды, звукооператорам – правильно регулировать громкость звука фонограммы и микрофона.

Автор и создатель «Эхо тундры и тайги» Лена Иванова отметила, что за 9 лет фестиваль вырос до межрегионального фестиваля-конкурса. Поблагодарила мэтра Владимира Индигирского за то, что является бессменным председателем жюри, за эти годы провел много мастер-классов по азам вокального мастерства. Поблагодарила специалистов и руководство Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского за организацию фестиваля-конкурса, «Эхо тундры и тайги» плотно прописался в Доме дружбы. Также Лена Степановна предложила к юбилейному десятому фестивалю выпустить книгу с фотографиями, историей проведения «Эха тундры и тайги», выпускать по итогам года сборники песен участников, в будущем проводить зонально и даже выйти на международный уровень.

11 декабря были подведены итоги и награждены победители и номинанты фестиваля-конкурса, а 12 декабря на торжественном собрании общественности КМНС, посвященном Дню Ассоциации КМНС Якутии, прошел гала-концерт участников и победителей IX Открытого межрегионального фестиваля-конкурса песенного творчества коренных малочисленных народов Севера «Эхо тундры и тайги — 2021». Всем победителям и номинантам будут направлены дипломы и денежные сертификаты, всем участникам – сертификаты участников, в электронном виде.