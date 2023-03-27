В Якутске под колеса автомобиля попал пьяный пешеход

В полдень воскресенья, 26 марта, автомобиль «Ниссан Кашкай» двигался по улице Хабарова в сторону Ярославского. Возле дома №9 он сбил 50-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Пешеход получил различные травмы, бригада скорой помощи доставила его в одну из больниц города. Как выяснилось, предпенсионер был не трезв. В его крови обнаружен 1.33 миллиграмма этанола в литре выдыхаемого воздуха.

Фото: соцсети Источник: КП-Якутия

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