02.04.2021
12:00
278

Культура

В Якутске открылась выставка редчайших экспонатов

В Историческом парке «Россия – Моя история» состоялась презентация выставки «Наследие С.А. Федосеевой и археологические раритеты Якутии», где представлены малоизвестные широкой публике фотографии из личной и профессиональной жизни Светланы Александровны, а также оригинальные археологические находки из фондов Арктического научно-исследовательского центра Академии наук РС(Я).

WhatsApp Image 2021-04-02 at 11.08.23 (1) WhatsApp Image 2021-04-02 at 11.08.23 WhatsApp Image 2021-04-02 at 11.08.24 WhatsApp Image 2021-04-02 at 11.08.25 WhatsApp Image 2021-04-02 at 11.08.26 (1)
1 из 5

Посетители могут оценить нефритовые кольца из Диринг-Юряхского могильника, знаменитый Хоту-Туулаахский меч-кинжал, ожерелье каменного века из клыков и зубов диких животных, керамические сосуды бронзового века и многое другое.

WhatsApp Image 2021-04-02 at 11.08.25 (1) 2 WhatsApp Image 2021-04-02 at 11.08.30 WhatsApp Image 2021-04-02 at 11.08.26 WhatsApp Image 2021-04-02 at 11.08.27
1 из 5

Светлана Федосеева – организатор Центра арктической археологии и палеоэкологии человека АН РС(Я), правопреемником которого сегодня является АНИЦ АН РС(Я). Выпускница Киевского университета, Федосеева без малого 60 лет отдала служению на благо исторического и культурного наследия Якутии. Ею опубликовано 9 монографий и более 100 статей, посвященных древней истории голоценового периода на территории Ленского бассейна и прилегающих областей.

Значительный вклад сделан Светланой Александровной в изучение «Ымыяхтахской культуры» позднего неолита Северо-Восточной Азии (III–II тыс. до н.э.), занимающей значительную площадь около 5 млн кв. км. Федосеевой разработан тип-лист каменного инвентаря, проведена классификация керамической посуды, материалы могильников (Чочур-Муранский, Диринг-Юряхский) и отдельных погребений позволили вместе с Ю.А. Мочановым сделать выводы о культуре как возможном предковом субстрате современных юкагир, чукчей, коряк, эскимосов, и др.

Выставка «Наследие С.А. Федосеевой и археологические раритеты Якутии» будет работать до 1 мая 2021 года, вход – свободный.

Фото: Пресс-служба АУ РС (Я) «МК «Моя история»» по Республике Саха (Якутия).
Источник: Пресс-служба АУ РС (Я) «МК «Моя история»» по Республике Саха (Якутия).
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх