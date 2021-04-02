В Якутске открылась выставка редчайших экспонатов

В Историческом парке «Россия – Моя история» состоялась презентация выставки «Наследие С.А. Федосеевой и археологические раритеты Якутии», где представлены малоизвестные широкой публике фотографии из личной и профессиональной жизни Светланы Александровны, а также оригинальные археологические находки из фондов Арктического научно-исследовательского центра Академии наук РС(Я).

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Посетители могут оценить нефритовые кольца из Диринг-Юряхского могильника, знаменитый Хоту-Туулаахский меч-кинжал, ожерелье каменного века из клыков и зубов диких животных, керамические сосуды бронзового века и многое другое.

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Светлана Федосеева – организатор Центра арктической археологии и палеоэкологии человека АН РС(Я), правопреемником которого сегодня является АНИЦ АН РС(Я). Выпускница Киевского университета, Федосеева без малого 60 лет отдала служению на благо исторического и культурного наследия Якутии. Ею опубликовано 9 монографий и более 100 статей, посвященных древней истории голоценового периода на территории Ленского бассейна и прилегающих областей.

Значительный вклад сделан Светланой Александровной в изучение «Ымыяхтахской культуры» позднего неолита Северо-Восточной Азии (III–II тыс. до н.э.), занимающей значительную площадь около 5 млн кв. км. Федосеевой разработан тип-лист каменного инвентаря, проведена классификация керамической посуды, материалы могильников (Чочур-Муранский, Диринг-Юряхский) и отдельных погребений позволили вместе с Ю.А. Мочановым сделать выводы о культуре как возможном предковом субстрате современных юкагир, чукчей, коряк, эскимосов, и др.

Выставка «Наследие С.А. Федосеевой и археологические раритеты Якутии» будет работать до 1 мая 2021 года, вход – свободный.