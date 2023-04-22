В Якутске открылась выставка микрографики из разных стран

В Арктическом государственном институте культуры и искусств открылся Международный молодежный конкурс-выставка «Микрографика-2023. Мета-Я». На нем представлены работы студентов и молодых художников из России, Монголии и Киргизии.

Микрографика – вид графики, в котором художники создают рисунки в малых формах, не превышающих нескольких сантиметров. Эти работы должны выдерживать значительное увеличение и не уступать по качеству работам большого масштаба.

Темой выставки стало внутреннее состояние человека, его «Я» и разнообразие нашей реальности.

«Идея выставки эксклюзивная. Через маленькую лупу человек попадает в мир неведомого, в пространство знаков и символов будущего. Микрографика требует качественной, кропотливой работы художника», — отметила ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева.

В конкурсе-выставке участвовали более 60 человек из разных регионов России, а также из Монголии и Киргизии. Победители были определены в трех номинациях: «Юные художники от 16 до 18 лет», «Студенты-художники СПО и ВУЗов» и «Молодые художники до 35 лет». Среди них – Таисия Никифорова, Александра Леонтьева, Бөгүү Наранхүү, Александр Иннокентьев и другие.

Выставка находится на втором этаже АГИКИ. Вход свободный.

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