31.08.2022
23:59
95

Якутск

В Якутске открылась фотодокументальная выставка о Почетных гражданах города

В Якутске открылась фотодокументальная выставка о Почетных гражданах города

11 августа в фойе 2 этажа Окружной администрации города Якутска состоялось торжественное открытие фотодокументальной выставки «За благополучие и процветание родного города…» посвященной 390-летию города Якутска.

На выставке представлены фотографии, документы и книги из фондов Национального архива Республики Саха (Якутия) о Почетных гражданах города Якутска дореволюционного периода, среди которых губернаторы Константин Светлицкий, Иван Крафт, городской голова Павел IОшманов, купец-меценат Николай Эверстов, внесшие большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие столицы северного края.

Муниципальный архив городского округа «город Якутск» впервые представил для экспозиции материалы, переданные Почетными гражданами города Якутска: Юрием Коркиным, Альбиной Лыхиной, Дмитрием Саввиновым, Иваном Спиридоновым, Михаилом Сергеевым, Виктором Шепелевым для формирования архивного фонда. Это документы о трудовой деятельности, награждении, фотографии, газетные вырезки, переписки, рукописи научных трудов и другие материалы. 

6537bbea-7ac1-4989-bf6e-3ad34231f8ed

«Славу каждого города составляют его жители. Эту истину подтверждает 390-летняя история города Якутска. Сегодня мы видим на исторических фотографиях людей, которые являются гордостью нашего города. Их жизнь — наше историческое наследие, яркий пример патриотизма, честного труда и служения на благо людям», — отметил Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

Он выразил присутствующим выдающимся представителям города, Почетным гражданам города Якутска разных лет слова благодарности за неоценимый благородный труд, направленный на развитие и процветание нашего города.

f876b79e-6dd3-48ba-bdc1-6cfd1128fb5b

Фото: пресс-службы.
Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх