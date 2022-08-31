В Якутске открылась фотодокументальная выставка о Почетных гражданах города

11 августа в фойе 2 этажа Окружной администрации города Якутска состоялось торжественное открытие фотодокументальной выставки «За благополучие и процветание родного города…» посвященной 390-летию города Якутска.

На выставке представлены фотографии, документы и книги из фондов Национального архива Республики Саха (Якутия) о Почетных гражданах города Якутска дореволюционного периода, среди которых губернаторы Константин Светлицкий, Иван Крафт, городской голова Павел IОшманов, купец-меценат Николай Эверстов, внесшие большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие столицы северного края.

Муниципальный архив городского округа «город Якутск» впервые представил для экспозиции материалы, переданные Почетными гражданами города Якутска: Юрием Коркиным, Альбиной Лыхиной, Дмитрием Саввиновым, Иваном Спиридоновым, Михаилом Сергеевым, Виктором Шепелевым для формирования архивного фонда. Это документы о трудовой деятельности, награждении, фотографии, газетные вырезки, переписки, рукописи научных трудов и другие материалы.

«Славу каждого города составляют его жители. Эту истину подтверждает 390-летняя история города Якутска. Сегодня мы видим на исторических фотографиях людей, которые являются гордостью нашего города. Их жизнь — наше историческое наследие, яркий пример патриотизма, честного труда и служения на благо людям», — отметил Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

Он выразил присутствующим выдающимся представителям города, Почетным гражданам города Якутска разных лет слова благодарности за неоценимый благородный труд, направленный на развитие и процветание нашего города.