В Якутске на месте вывезенных гаражей построят спортивный комплекс

В Якутске начали демонтировать две сотни металлических гаражей по адресу ул. Петра Алексеева, 76А. Гаражно-эксплуатационный потребительский кооператив «Общественная гаражная стоянка по улице Петра Алексеева» находится на муниципальном земельном участке.

Как отметил заместитель начальника Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации г. Якутска Иван Гуляев, земельный участок освобождают под строительство многофункционального спортивного комплекса на 400 мест.

«Ранее мы уведомили гаражный кооператив, что незаконно установленные объекты будут снесены и вывезены на штрафстоянку. Уведомление о вывозе нестационарных гаражей было выдано 5 июля. Нестационарные объекты – гаражи вывозятся на штрафстоянку «Жилкомсервиса», — сказал Иван Гуляев.

Для предоставления компенсационного земельного участка под металлические гаражи на законном основании горожанам рекомендуется обратиться в Гагаринский округ для подачи заявления, либо в территориальный орган управления по месту жительства.

Собственники вывезенных гаражей могут обращаться в МУП «Жилкомсервис».