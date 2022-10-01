В Якутске 77-летний врач открыл авторскую школу массажа

Федот Максимов: На пенсии начинается новая жизнь

77-летний врач высшей категории, реабилитолог, мануальный терапевт, массажист Федот Максимов в марте этого года совместно с коллегами открыл авторскую школу массажа.

Школа находится в городе Якутске по адресу: ул. Свердлова, 3/3. Здесь он обучает желающих элементам тибетской и восточной медицины, различным видам массажей и мануальной терапии, а также проводит два раза в неделю занятия по лечебной физкультуре для пожилых. Отметим, что он долгое время проработал в Школе третьего возраста.

В преддверии Дня пожилых людей с Федотом Максимовым встретилась координатор проекта «Старшее поколение», первый заместитель Председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова. Во встрече также приняли участие директор ГБУ РС(Я) «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Якутска», депутат Якутской городской Думы Наталья Пахомова и директор Школы третьего возраста Республики Саха (Якутия) Пелагея Прядезникова.

Как рассказал на встрече Федот Павлович, посвятивший свою жизнь медицине, ему важно передать накопленные знания другим, чтобы они распространились и дальше, и люди поняли пользу профилактики и массажа.

«Мне ближе работа с людьми с последствиями различных травм, реабилитация. Обычно после консультации, которые провожу, в том числе на дому, начинается поэтапное восстановление. Длительность восстановления зависит от срока полученной травмы. Реабилитацию важно начинать как можно раньше», — отметил Федот Максимов.

Он добавил: «Когда открывал свою авторскую школу, у меня была мотивация, чтобы здесь были такие же условия для пенсионеров, как в Китае. Чтобы они собирались, делали массаж, двигались. Наш девиз: „Движение — это жизнь“. При малоподвижном образе жизни теряется связь тела с сознанием, от этого оно становится непослушным. Поэтому люди падают, спотыкаются». Отметим, что его авторский комплекс упражнений для людей пожилого возраста используют не только в России, но и за рубежом.

Федот Максимов добавил, что не все понимают пользу массажа. «Почему в развитых странах пенсионеры и дети до года в обязательном порядке получают массаж? Младенцы через кожные рецепторы общаются с окружающей средой. И с помощью массажа их физическое и психологическое развитие будет гораздо выше. Так же и у пожилых. А у нас они обычно хмурые и недовольные. Это все потому, что их никто давным-давно не гладит», — рассказал он на встрече.

По словам 77-летнего Федота Максимова, для того чтобы как можно дольше чувствовать себя моложе, необходимо больше двигаться. «Даже носки нужно надевать стоя. Надо себя заставлять. Три раза говоришь: „Я молодой, я могу“, и делаешь это. Все проблемы нужно решать головой. Голова, ум — это наше главенствующее и доминирующее тело. Неправильно пишут на плакатах “В здоровом теле — здоровый дух“. Первично должен быть здоровый дух в здоровом теле», — сказал Федот Максимов.

В свою очередь координатор проекта «Старшее поколение» Евдокия Евсикова отметила, что Федот Максимов вносит большой вклад в сторону оздоровления всего населения. «Вы создаете важнейший задел на будущее. Благодаря вашей деятельности здоровых людей в нашем городе и республике станет больше. Уверена, что ваше дело продолжится, а инициатива получит широкое применение на практике. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в делах и плодотворной работы», — сказала Евдокия Евсикова.