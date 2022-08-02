В Якутию дополнительно направлены 60 парашютистов-десантников из Бурятии и Забайкальского края

Активные работы по ликвидации ЧС в Якутии идут уже второй месяц ( с 10 июня). На смену ежедневно ликвидируемым очагам постоянно возникают новые. За время действия ЧС силами Авиалесоохраны, работников лесных пожарных станций и привлеченных лиц в регионе ликвидировано около 190 лесных пожаров, наибольшее количество из которых – труднодоступные и удаленные.

Помощи от природы нет и не ожидается. Жаркое лето сильно иссушило тайгу от крон деревьев до глубинных слоев лесной подстилки. Мох, лишайники, опавшие листья загораются от малейшей искры и огонь начинает распространяться из-за частой перемены ветра в разных направлениях.

В ряде районов Республики прошли дожди, не оказав существенного влияния на обстановку. В связи с ростом ресурсной облачности в районах действия пожаров, в ближайшие дни летчики-наблюдатели Федеральной Авиалесоохраны планируют продолжить работы по искусственному вызыванию осадков с помощью самолета-зондировщика «Циклон».

На тушении пожаров в регионе сосредоточен значительный межрегиональный отряд из 570 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны 5 регионов Сибири и Дальнего Востока. Почти 2 месяца в крайне тяжелых условиях команды Авиалесоохраны работают в «режиме круговорота», постоянно перебрасываясь с ликвидированных пожаров на действующие.

Сегодня для усиления мер по защите от лесных пожаров населенных пунктов проводится дополнительное наращивание авиапожарных сил. В Якутию перебрасываются еще 60 парашютистов-десантников Авиалесоохраны Бурятии и Забайкальского края.

Сегодня команды Федеральной Авиалесоохраны продолжают проведение взрывных работ для тушения пожаров в западной, южной и юго-восточной частях Якутии. Идет прокладка детoнирующих шнуров высокой мощности для создания минерализованных полос для борьбы с огнем в 4 районах — в Мирнинском, Нерюнгринском, Алданском и Усть-Майском районах. Для безопасности работ парашютисты-десантники постоянно запускают беспилотники, оборудованных тепловизорами для «просмотра» ситуации через дымовые завесы.

В целом, сегодня в Якутии принимаются меры по тушению 21 пожара в 11 районах.

Задействовано 824 парашютиста-десантника Федеральной, Якутской Авиалесоохраны и Авиалесоохраны 5 регионов Сибири и Дальнего Востока, 166 работников лесных пожарных станций, 310 привлеченных лиц.

Работает 121 единица техники.

Для авиационного мониторинга обстановки и переброски парашютистов-десантников Авиалесоохраной привлечено 23 самолета и вертолета (Ми-8, Ми-8 МТВ, Ан-2).

Кроме Якутии сегодня продолжается борьба с лесными пожарами в Иркутской, Амурской, Магаданской, Свердловской областях, Красноярском, Хабаровском, Забайкальском, Пермском, Алтайском краях, республиках Тыва, Коми, Ханты – Мансийском, Ямало-Ненецком, Чукотском автономных округах.

Введен режим ЧС в 7 субъектах Российской Федерации: на всей территории Республики Саха (Якутия), Хабаровского края, в Усть-Цилемском муниципальном образовании Республики Коми, в городе Нягань Ханты-Мансийского АО, в Катангском муниципальном образовании Иркутской области, в Среднеканском муниципальном образовании Магаданской области, в Охинском муниципальном образовании Сахалинской области.

Введен особый противопожарный режим, предусматривающий абсолютный запрет на применение гражданами огня в лесу, в 58 субъектах Российской Федерации:

За неделю (с 25 по 31 июля) парашютисты-десантники, работники лесных пожарных станций и привлеченные лица потушили в 35 регионах России 302 лесных пожарв на площади, пройденной огнем около 23 тыс га.

Наибольшее количество лесных пожаров ликвидировано в Республиках Саха (Якутия) и Коми, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Алтайском и Хабаровском краях, Свердловской, Магаданской, Иркутской областях.