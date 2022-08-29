В Якутии за два дня изъято 115 единиц огнестрельного оружия

Инспекторы лицензионно-разрешительной работы территориального Управления Росгвардии совместно с сотрудниками регионального МВД на территории Якутии проводят профилактические мероприятия по проверке владельцев огнестрельного оружия по месту жительства на предмет соблюдения ими законодательства в сфере оборота оружия.

Так, за два дня работы проверено 562 владельца гражданского огнестрельного оружия. За нарушения установленных правил оборота оружия составлено 63 административных протокола, наложены штрафные санкции на общую сумму 66000 рублей. Из оборота изъято 115 единиц огнестрельного оружия, на добровольной основе населением за эти дни сдано 6 единиц оружия.

В рамках проверочных мероприятий с владельцами проводилась профилактическая работа по разъяснению правил безопасного обращения с оружием, соблюдению сроков действия разрешительных документов, а также степени ответственности за нарушения в сфере оборота оружия.

Важно отметить, что чаще всего владельцы привлекаются к ответственности за нарушение правил хранения, ношения, сроков регистрации и перерегистрации оружия или сроков постановки его на учет, правил перевозки и транспортирования.