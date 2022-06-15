В Якутии водителя задавило насмерть перевернувшимся квадроциклом

15 июня около часа ночи в дежурную часть ОМВД России по Алданскому району поступило сообщение том, что на 670 км. ФАД «А-360» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием квадроцикла.

В ходе проверки информации предварительно установлено, что 42-летний мужчина, управляя колесным вездеходом (квадроциклом) марки ЗЭТ «КОМАНДИР 0273», не справился с управлением транспортного средства, допустил съезд с проезжей части на правую сторону по ходу своего движения с последующим опрокидыванием. В результате опрокидывания оказался придавленным под транспортным средством и от полученных травм скончался на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда автомобиля скорой помощи.

Для установления всех обстоятельств произошедшего материалы переданы в следственные органы. Госавтоинспекция напоминает о необходимости выбирать скорость движения транспортных средств с учетом погодных и дорожных условий. Водители и пассажиры транспортных средств должны быть пристегнуты ремнями безопасности. При движении на дальние расстояния водителям необходимо соблюдать режим труда и отдыха. Запрещается управление транспортным средством в состоянии опьянения, в болезненном либо в утомленном состоянии.