В Якутии уже готовятся к Ысыаху Олонхо-2024 в Амге

В Амгинском районе навстречу Ысыаху Олонхо-2024 запланирован комплекс мероприятий по общему оформлению визуального облика общественных пространств — брендбука, начиная с границ улуса до всех населенных пунктов. О ходе подготовки к проведению национального праздника речь шла на выездном совещании под руководством заместителя председателя правительства Сергея Местникова.

Напомним, распоряжением главы Якутии Айсена Николаева утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению Ысыаха Олонхо в 2024 году в Амгинском улусе.

Перед совещанием рабочая группа осмотрела объекты, которые будут задействованы в проведении мероприятий. Основной площадкой для проведения Ысыаха предварительно определен Парк культуры и отдыха в с. Амга.

Разработан проект концепции проведения национального праздника, также проекты положений республиканских конкурсов. Главным режиссером утвержден директор Государственного цирка республики Сергей Расторгуев.

Проведена исследовательская экспедиционная работа в наслегах улуса. По итогам готовится к изданию книга «Фольклор Амгинского улуса: традиции и современность».

Планируется издание Олонхо Амгинских олонхосутов записи этнографа Виктора Васильева — Чээбий, Мэлэх Мэхээлэ. Также намечается издание текста Олонхо молодого олонхосута, исследователя Юрия Борисова.

В текущем году запланирован текущий ремонт въездной Стелы и прилегающей территории на границе Амгинского и Мегино-Кангаласского улусов, также строительство Стелы на границе Амгинского и Чурапчинского улусов.

Проведут капитальный ремонт сквера «Кыыс Амма». Начнется строительство набережной в Промкомбинате, где создадут Арт объект, посвященный Ысыаху Олонхо.

Мероприятия по благоустройству общественных мест намерены провести за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.

На совещании остановились на вопросах строительства обрядовых объектов в соответствии с регламентом Ысыаха Олонхо, организации размещения и питания участников,обеспыливания региональной дороги «Амга», обеспечения электроснабжением объектов в период проведения мероприятий и других.

По итогам обсуждения, Сергей Местников поручил до конца марта утвердить доработанный проект плана мероприятий и сметы расходов по подготовке и проведению Ысыаха Олонхо-2024.

Напомним, Ысыах Олонхо-2023 состоится в Оймяконском улусе в начале июля текущего года.