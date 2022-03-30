В Якутии стало больше врачей и медсестер

В ходе круглого стола на тему «Совершенствование кадрового обеспечения системы здравоохранения Республики Саха (Якутия)», состоявшегося 30 марта в Госсобрании (Ил Тумэн), отмечена положительная динамика по численности врачей и среднего медицинского персонала в Якутии.

По данным министра здравоохранения республики Лены Афанасьевой по сравнению с 2017 годом обеспеченность врачами выросла с 50,0 до 52,8 на 10 тысяч населения, средним медицинским персоналом – с 115,4 до 116,8 на 10 тысяч населения. Это выше показателей по Дальневосточному федеральному округу и по РФ. «В здравоохранении Республики Саха (Якутия) всего работает 5136 врачей, 11350 среднего медицинского персонала и 3688 младшего медицинского персонала», – сообщила министр.

Министерством ежегодно определяется потребность в медицинских кадрах на основании методик, утверждённых Минздравом России. Совместно с Минобрнауки Якутии организуется целевое обучение по программам специалитета и ординатуры в ведущих образовательных организациях страны. В республике врачей готовят в Медицинском институте Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, фельдшеров и медсестёр – в Якутском, Алданском, Нерюнгринском медицинских колледжах и Жатайском техникуме. В текущем учебном году заключено 304 целевых договора.

Лена Афанасьева отметила, что закреплению медицинских кадров способствуют различные меры социальной поддержки. Одной из действенных мер названа программа «Земский доктор/фельдшер». С 2012 года по этой программе на работу в сёла, посёлки городского типа и малые города привлечено 1015 врачей. «В 2021 году выплаты по программе «Земский доктор/Земский фельдшер» получили 83 врача и 34 фельдшера, в том числе направлены в Арктическую зону 28 врачей и 10 фельдшеров», – сообщила министр. При этом с 2020 года выплаты по программе увеличены и составляют 2 млн рублей для врачей и 1 млн рублей для фельдшеров, переехавших на работу в сельские населённые пункты, рабочие посёлки и посёлки городского типа, а также 1 млн. рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров, переехавших на работу в города с населением до 50 тысяч человек.

Для закрепления врачей в арктических и северных районах предусмотрена социальная выплата в размере 50% от стоимости типовой однокомнатной благоустроенной квартиры медицинским работникам в возрасте до 40 лет арктических и северных улусов на приобретение жилья. Получатели выплаты должны отработать в медицинской организации в течение пяти лет. В 2021 году такие выплаты получили 18 работников здравоохранения.

Большую помощь для молодых специалистов в их профессиональном становлении, приобретении навыков оказывает реализуемая Минздравом система наставничества. На сегодня в медорганизациях республики работает 188 наставников, к которым прикреплены 229 молодых специалистов.

Свои профессиональные навыки молодые медики повышают на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России. Через портал формулируются индивидуальные планы обучения на базе ведущих медицинских вузов страны и образовательных частных организаций.

Лена Афанасьева отметила, что очень важно не только привлечь молодого специалиста для работы в селе или в арктических и северных улусах, важно его закрепить. «Муниципальные образования, куда приезжают наши коллеги, должны поддерживать их. Ведь это уникальные специалисты, несмотря на то, что они молодые, в них много заложено, и они ещё будут развиваться», – сказала она.

О таком положительном примере по закреплению молодых специалистов рассказали представители Нюрбинской ЦРБ. В 2016 году в Нюрбе открыли филиал Якутского медицинского колледжа, и теперь медсестёр выпускают прямо в районном центре, а с этого года начали обучение на фельдшеров по специальности «Лечебное дело». Район реализует свою муниципальную программу «Нюрбинский доктор», по которой с 2014 года привлечено 12 врачей. За счёт средств района обучены врач-отоларинголог, врач клинической лабораторной диагностики. Администрацией района выделяется жильё для медработников – всего предоставлено 10 благоустроенных квартир в Нюрбе, 10 – в сёлах района. В Октябрьском наслеге помимо служебного жилья двум молодым врачам выделены земельные участки для строительства частных домов. Кроме того, трудоустраивают членов семей молодых врачей и вне очереди дают места в детских садах. В итоге укомплектованность врачами по сравнению с 2018 годом в Нюрбинском районе увеличилась с 71% до 75,5%. Обеспеченность участковыми врачами-терапевтами и средним медперсоналом в 2022 году составила 100%.