В Якутии создана уникальная схема помощи участникам СВО и их семьям в Telegram
В каждом муниципальном образовании Якутии созданы группы в Telegram для
того, чтобы ни один участник специальной военной операции и семьи
военнослужащих не остались без помощи. На данный момент поступило более 600
обращений, половина которых решена. Об этом 10 декабря Глава Якутии Айсен
Николаев в ходе прямого эфира передачи «Прямой разговор» ГТРК «Саха» на
канале «Россия 24».
В группах помимо членов семей и близких родственников участников СВО состоят
руководители района, заместители глав по социальным вопросам. Через этот
канал связи оперативно решаются обращения и заявки членов семей.
«В группах обсуждаются самые разные вопросы, связанные с оказанием помощи,
начиная от заготовки льда и дров, заканчивая обращениями об оказании помощи
в лечении и реабилитации военнослужащих», – сказал глава республики Айсен
Николаев.
Сигналы из этих групп отрабатываются на местах на уровне муниципальных
районов. В том случае, если обращение невозможно решить на месте, то для
оперативного решения подключается группа, созданная на уровне Правительства.
В качестве примера Айсен Николаев рассказал об обращении мамы об утере
паспорта сыном, который находился в военном госпитале в Ростове-на-Дону.
Власти республики сразу связались с МВД и миграционной службой Ростовской
области, чтобы направить сотрудника в военный госпиталь для получения
заявления о восстановлении паспорта. А тем временем бойца перевезли в другой
госпиталь во Владивосток. Повторно отработали ту же схему уже во
Владивостоке, и наш военнослужащий восстановил паспорт.
В этих группах видна работа, которую проводят в улусах. В основном
оказываются бытовые услуги: по колке дров, заготовке питьевого льда, уборке
снега из дворовых территорий, помощи при транспортировке сена. Почти во всех
районах провели традиционные мунха и раздали рыбу семьям мобилизованных и
добровольцев-контрактников.
«Большую работу проводит Единый координационный центр, созданный в Москве,
куда ежедневно поступают десятки обращений по самым разным случаям, которые
тоже оперативно отрабатываются. Также продолжается наша работа по
материально-техническому снабжению военнослужащих», – сказал Глава.
Айсен Николаев отметил, что в дополнение к мерам поддержки, которые
определены указом «О мерах поддержки семей мобилизованных», в каждом
муниципальном образовании определены свои меры помощи. «Важны любые формы и
подходы оказания помощи участникам СВО и членам их семей», – подчеркнул
Айсен Николаев.
Напомним, что уникальная региональная схема помощи в группах в Telegram
максимально упрощена. В группах не требуется официального обращения, нужно
лишь подать сигнал о том, кому и какая помощь требуется.
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