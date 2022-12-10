В Якутии создана уникальная схема помощи участникам СВО и их семьям в Telegram

В каждом муниципальном образовании Якутии созданы группы в Telegram для

того, чтобы ни один участник специальной военной операции и семьи

военнослужащих не остались без помощи. На данный момент поступило более 600

обращений, половина которых решена. Об этом 10 декабря Глава Якутии Айсен

Николаев в ходе прямого эфира передачи «Прямой разговор» ГТРК «Саха» на

канале «Россия 24».

В группах помимо членов семей и близких родственников участников СВО состоят

руководители района, заместители глав по социальным вопросам. Через этот

канал связи оперативно решаются обращения и заявки членов семей.

«В группах обсуждаются самые разные вопросы, связанные с оказанием помощи,

начиная от заготовки льда и дров, заканчивая обращениями об оказании помощи

в лечении и реабилитации военнослужащих», – сказал глава республики Айсен

Николаев.

Сигналы из этих групп отрабатываются на местах на уровне муниципальных

районов. В том случае, если обращение невозможно решить на месте, то для

оперативного решения подключается группа, созданная на уровне Правительства.

В качестве примера Айсен Николаев рассказал об обращении мамы об утере

паспорта сыном, который находился в военном госпитале в Ростове-на-Дону.

Власти республики сразу связались с МВД и миграционной службой Ростовской

области, чтобы направить сотрудника в военный госпиталь для получения

заявления о восстановлении паспорта. А тем временем бойца перевезли в другой

госпиталь во Владивосток. Повторно отработали ту же схему уже во

Владивостоке, и наш военнослужащий восстановил паспорт.

В этих группах видна работа, которую проводят в улусах. В основном

оказываются бытовые услуги: по колке дров, заготовке питьевого льда, уборке

снега из дворовых территорий, помощи при транспортировке сена. Почти во всех

районах провели традиционные мунха и раздали рыбу семьям мобилизованных и

добровольцев-контрактников.

«Большую работу проводит Единый координационный центр, созданный в Москве,

куда ежедневно поступают десятки обращений по самым разным случаям, которые

тоже оперативно отрабатываются. Также продолжается наша работа по

материально-техническому снабжению военнослужащих», – сказал Глава.

Айсен Николаев отметил, что в дополнение к мерам поддержки, которые

определены указом «О мерах поддержки семей мобилизованных», в каждом

муниципальном образовании определены свои меры помощи. «Важны любые формы и

подходы оказания помощи участникам СВО и членам их семей», – подчеркнул

Айсен Николаев.

Напомним, что уникальная региональная схема помощи в группах в Telegram

максимально упрощена. В группах не требуется официального обращения, нужно

лишь подать сигнал о том, кому и какая помощь требуется.