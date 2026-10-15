Одна спичка решает всё: головоломка, которая проверит вашу логику

Это совсем просто

головоломка со спичками

Спички знают многие. Из них строят домики, зажигают костры и придумывают задачки. Головоломки со спичками популярны больше сотни лет. Правила в них простые, а решение не всегда видно сразу.

Сегодня разберём одну из таких задач. Она на римские цифры, их вы наверняка помните со школы.

Условие

Из спичек выложено равенство:

VI + I = V

Сейчас оно неверное: 6 + 1 не равно 5.

Ваша задача: переложить ровно одну спичку так, чтобы равенство стало верным.

Правила:

переложить можно только одну спичку;

ломать спички нельзя;

лишних спичек не остаётся и новых не добавляется;

знаки «+» и «=» остаются на месте.

Попробуйте решить сами, прежде чем читать дальше.

Подсказка

Не обязательно менять само число. Иногда достаточно сдвинуть одну палочку на другое место. Вспомните, как устроена римская запись. Если «I» стоит перед большей цифрой, её вычитают. Если после, прибавляют.

Решение

Возьмите палочку «I» из числа VI и поставьте её после V в правой части.

Получится:

V + I = VI

Проверим: 5 + 1 = 6. Равенство верное.

Мы не добавляли и не убирали спички. Мы только переставили одну палочку и поменяли порядок слов в задаче.

Почему задача работает

Римские цифры строятся из нескольких символов, а смысл числа зависит от их порядка. Поэтому одна спичка может превратить 6 в 5 или 4 в 6. Головоломка опирается именно на это правило.

Такие задачи полезны по трём причинам:

Тренируют гибкость мышления. Нужно отказаться от привычного хода мысли и посмотреть на задачу иначе.

Нужно отказаться от привычного хода мысли и посмотреть на задачу иначе. Развивают внимание. Одно движение меняет весь смысл записи.

Одно движение меняет весь смысл записи. Подходят всем. Они одинаково интересны школьникам и взрослым.

Как использовать дома

Выложите задачу на столе настоящими спичками или зубочистками. Дайте семье 2–3 минуты на размышление. Выясните, кто нашёл решение первым. Попросите каждого придумать свою задачу.

Для безопасности используйте зубочистки или счётные палочки. Настоящие спички детям лучше не давать.

Бонус: задача для самых смелых

А теперь попробуйте сами:

X + I = IX

Переложите одну спичку, чтобы равенство стало верным. Знаки «+» и «=» не трогайте.

Подсказка: идея та же. Ответ: X + I = XI (10 + 1 = 11).

Итог

Головоломки со спичками показывают: чтобы решить задачу, иногда нужно не усложнять, а переставить акценты. Одна спичка и немного фантазии способны превратить неверное равенство в верное.

А вы нашли решение сразу или пришлось подумать?

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