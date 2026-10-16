Для чего банки стали снимать деньги с кредитных карт?!

Банки начали списывать деньги с кредитных карт россиян в счет налоговых долгов

Перед зачислением денег на карту следует проверить свой Единый налоговый счет

Некоторые россияне столкнулись с ситуацией, когда деньги, внесенные на кредитную карту, банк списывает в счет другого долга — например, перед налоговой, сообщает портал Банки.ру. В результате задолженность по карте сохраняется, начинается просрочка и начисляются проценты, предупредил юрист Евгений Фурин.

Причина — в очередности списания средств со счета, установленной статьей 855 Гражданского кодекса. Если на счете недостаточно денег для исполнения всех поступивших требований, банк не может сам выбирать, какое из них важнее. Поручение налоговой на взыскание задолженности относится к третьей очереди, а обычные платежи, включая погашение кредита, — к пятой.

«Если на счет кредитной карты уже выставлено требование ФНС, а вы внесли туда, например, 50 тысяч рублей для погашения карты, банк сначала может направить эти деньги на налоги. И только оставшаяся сумма пойдет на кредит», — поясняет Евгений Фурин. При этом сам неиспользованный кредитный лимит банк в счет налогового долга списать не может: если по карте доступно 300 тысяч рублей, налоговая не вправе заставить банк изъять из них 100 тысяч. Но когда клиент сам пополняет карту, внесенные деньги становятся его средствами на банковском счете — именно на них и может быть обращено взыскание. Проблема обострилась с 1 ноября 2025 года, когда ФНС получила возможность взыскивать бесспорные налоговые долги граждан без предварительного обращения в суд. Сначала человеку направляют требование об уплате, затем — решение о взыскании. После этого у гражданина есть еще семь рабочих дней, чтобы погасить задолженность или заявить о несогласии, после чего ФНС может направить банку поручение на списание денег со счетов. «Человек редко заходит в личный кабинет налоговой, не замечает долг, а узнает о нем только тогда, когда внесенные на кредитку деньги внезапно исчезают», — отмечает юрист. Если деньги уже списали, он советует сначала проверить личный кабинет ФНС и Единый налоговый счет, а также запросить выписку в банке — из нее будет понятно, действительно ли средства ушли по поручению налоговой.

Если долг правильный, списание, скорее всего, законно, и тогда нужно отдельно проследить, чтобы после погашения налога на кредитку поступила необходимая сумма до даты платежа. Если же налог начислен ошибочно, обращаться нужно в ФНС, а не требовать от банка отменить списание: банк в этой ситуации лишь исполняет поступившее поручение.

Пока спорная сумма рассматривается в установленном порядке, она не должна взыскиваться как бесспорная, а после перерасчета можно требовать возврата денег. Чтобы не попасть в такую ситуацию, перед крупным платежом по кредитке — особенно в последний день льготного периода — стоит проверить Единый налоговый счет. Если там уже есть задолженность и принято решение о взыскании, простой перевод денег на карту может сработать не так, как ожидалось.