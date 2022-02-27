В Якутии разработан план приема беженцев из ДНР и ЛНР

В Якутии готовятся принять беженцев из ДНР и ЛНР. Пункты временного размещения будут развёрнуты в столице республики Якутске, а также в Нерюнгринском и Мирнинском районах.

Вчера, 26 февраля, на заседании оперативного штаба под председательством вице-премьера Ольги БАЛАБКИНОЙ обсуждены предложения по развёртывания пунктов временного размещения.

«На заседании оперштаба уточнили вакансии и рассмотрели координацию деятельности федеральных, региональных и муниципальных органов по развёртыванию пунктов временного размещения и их финансированию», – сообщила Ольга Балабкина.

В случае приезда эвакуированных граждан из Луганской и Донецкой Народных Республик им сделают тесты на коронавирус, окажут необходимую медицинскую помощь.

В республике уже начат сбор гуманитарной помощи для беженцев: предметов первой необходимости, детского питания, посуды, средств личной гигиены, постельных принадлежностей.

Напомним, республиканский оперативный штаб по приему и размещению граждан из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики создан 22 февраля распоряжением главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА. Оперштабом принят план действий в случае массового приёма и размещения граждан из ДНР и ЛНР.