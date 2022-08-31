В Якутии проводится очередной этап федерального проекта «Чистая Арктика»

С 30 августа по 5 сентября в поселке Тикси участники федерального проекта «Чистая Арктика» будут убирать скопившийся за долгие годы металлолом. В акции принимают участие жители поселка, в их числе — сотрудники поселковой и районной администраций, работники ГУП ЖКХ РС(Я), Сахаэнерго, инспекции государственного экологического надзора, военнослужащие, учащиеся арктической гимназии, СОШ №1, Центра подготовки рабочих кадров «Арктика».

Представители министерства по развитию Арктики и делам народов Севера республики определили новые локации для уборки. В первый день, 30 августа, участники проекта собрали 25 тонн металлолома.

«В этом году в рамках федерального проекта «Чистая Арктика» из арктических поселков Якутии – Тикси, Усть-Куйга и Батагай планируется вывезти тысячи тонн металлолома. Это очень важная и необходимая работа, которая поможет сохранить экологию якутской Арктики. Я благодарю всех участников этого проекта за их неравнодушное отношение», — отметил глава республики Айсен Николаев.

Федеральный проект «Чистая Арктика» охватит в 2022 году три арктических района Якутии – Булунский, Верхоянский и Усть-Янский.

Напомним, «Чистая Арктика» – масштабный проект очистки арктической территории от накопленных с советских времен отходов. Реализация федерального проекта началась в 2021 году с поселка Тикси Булунского района. Тогда было собрано и вывезено порядка 300 тонн металлолома и 250 тонн древесины и пластика.