В Якутии пресекли незаконную добычу полезных ископаемых

Прокуратура Республики Саха (Якутия) совместно с Управлением ФСБ России по Республике Саха (Якутия) провела проверку соблюдения законодательства о недропользования при добыче полезных ископаемых. Установлено, что на территории Алданского района в отсутствие лицензии на право пользования недрами коммерческой организацией осуществлена незаконная добыча магматических и метаморфических пород, в том числе диопсида, в объеме более 62 тыс. тонн, предназначенных для дальнейшего производства минеральных (базальтовых) материалов.

Сумма дохода, полученного организацией в результате поставки незаконно добытых полезных ископаемых, а также готовой продукции в виде теплоизоляционных плит составила более 81 млн рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, ход его расследования находится на контроле прокуратуры.