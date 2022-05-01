В Якутии отметили Первомай

Более 75 тысяч жителей Якутии сегодня вышли на первомайскую демонстрацию. Трудящиеся северной республики объединились вокруг первомайского девиза «Zа Мир!», «Zа Труд!», «Zа Май!», чтобы выразить единство во благо будущего страны, во имя создания достойных рабочих мест и получения достойной заработной платы.

Самая многочисленная демонстрация трудовых коллективов традиционно состоялась в Якутске. В этот день на парад с особым энтузиазмом вышли трудовые коллективы, общественные организации республики – всего более 45 тысяч человек. Этот Первомай для жителей Якутии является особенным, так как он проводится в год 100-летия образования республики.

С главной трибуны жителей столицы поздравил Глава республики Айсен Николаев. «Сегодня мы в едином строю встречаем этот замечательный праздник. Мы гордимся тем, что в этом году солнечный Первомай практически совпал со столетием нашей любимой республики. Мы встречаем этот праздник воодушевленными — идем вперед. Трудовые достижения якутян известны всей России.

Для всех жителей республики огромным подарком на первое мая послужил указ президента страны Владимира Путина о присвоении звания Героя труда России дояру животноводческого кооператива из Сунтарского района Владимиру Африкановичу Михайлову. Это показывает, что из Якутии всегда выходили и выходят люди, которые своим трудом прославляют родную землю, Якутию и всю Россию», — отметил Ил Дархан. Айсен Николаев выразил уверенность, что, несмотря на все трудности и западные санкции, республика и вся страна будут идти только вперёд.

С международным днем солидарности трудящихся, праздником Весны и Труда участников первомайской демонстрации приветствовал председатель Федерации профсоюзов Якутии Николай Дегтярев. «Сегодня, в непростое для нашего общества время, перед профсоюзами всей страны стоит задача – объединить, сплотить трудящихся, выразить поддержку армии и нашему президенту в борьбе с нацизмом, обеспечении безопасности нашей страны.

Важным для профсоюзов Якутии остается и борьба за сохранение рабочих мест, индексацию зарплаты, контроль за соблюдением коллективных договоров. Мы уверены, что активный диалог профсоюзов с нашими социальными партнерами — органами власти и работодателями дадут необходимый результат для достойной жизни трудящихся республики и их семей», — отметил профсоюзный лидер республики. Николай Дегтярев выразил благодарность трудящимся за вклад в укрепление социально-экономического потенциала республики и всей страны. «Мир, труд, уважение друг к другу — это ценности, над которыми не властно время и никакие сторонние силы», — подчеркнул Николай Дегтярев в своем выступлении перед участниками демонстрации.

Одной из многочисленных стала праздничная колонна Федерации профсоюзов Якутии. Тысяча человек — профсоюзные лидеры, активисты, трудящаяся молодежь присоединились к профсоюзной колонне, под флагами ФНПР, Федерации профсоюзов республики и отраслевых республиканских комитетов профсоюзов. Главным транспарантом колонны стал девиз первомайской акции профсоюзов – «Zа мир! Zа труд! Zа май!» Профсоюзная колонна также несла лозунги «Когда мы едины – мы непобедимы!», «Zа армию! Zа Президента!», «Сила – в сплоченности! Правда – в единстве!», «Мы – Zа сильную Россию!», «Zа — профсоюз!», «Профсоюз – Zащита! Zанятость! Zаконность!» и др.

В городах и селах Якутии, кроме первомайской демонстрации трудовых коллективов, организованы различные мероприятия, как чествование людей труда, фестивали, творческие конкурсы, концерты, эстафеты трудовых коллективов, субботники трудящихся. Так, в рамках подготовки к VIII Спортивным играм народов Республики Саха (Якутия) трудовые коллективы Усть-Алданского улуса вышли на субботники. Субботники организованы и в Чурапчинском, Горном, Сунтарском, Амгинском, Таттинском, Хангаласском улусах. В городах Мирный и Ленск в этот день состоялась торжественная церемония поднятия Знамени Победы. В праздник Весны и Труда в ряде районов республики – поселках Хандыга, Усть-Мая, в селе Хонуу Момского улуса, в Амге, Ытык-Куеле проведены спортивные соревнования между трудовыми коллективами.