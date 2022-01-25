В Якутии НХП станут одним из направлений развития креативного кластера «Квартал труда»

Одним из основных направлений развития Креативного кластера «Квартал труда» в городе Якутске станут народные художественные промыслы. Об этом речь шла 25 января в ходе рассмотрения Концепции создания креативного кластера у заместителя председателя правительства республики Сергея Местникова.

Глава Якутии Айсен Николаев поставил задачу завершить все работы по созданию креативного кластера «Квартал труда» в апреле 2022 года. Запуск масштабного проекта должен стать одним из главных мероприятий к 100-летию республики. Проект поддержан федеральным центром, в рамках Плана социального развития центров экономического роста поступила «Единая субсидия» на реконструкцию здания в сумме 412 млн рублей.

Основная задача креативного кластера – собрать взаимодополняющие друг друга креативные бизнесы вместе, чтобы развивать территорию и сформировать среду, создающую «эффект синергии». «Квартал труда» формируется по принципу «города в городе» — с полноценной инфраструктурой для жизни, работы и отдыха. По словам генерального директора Корпорации развития Якутии Афанасия Саввина, любая компания креативной индустрии может претендовать на получение статуса резидента кластера.

Как отметил Сергей Местников, сегодня изделия народных мастеров Якутии в большой степени представлены на выставках, а стоит задача —монетизировать промыслы, реализовывать их на отечественных и международных рынках. Для этого нужно помочь народным умельцам повысить конкурентоспособность их продукции. Вице-премьер рекомендовал руководству кластера встретиться с мастерами разных направлений, услышать их мнение и внести дополнения в Концепцию креативного кластера.

Напомним, что Якутия стала первым регионом страны, где разработана и принята Концепция развития креативной экономики. «Квартал Труда» стал первой в России площадкой ТОР для развития креативных индустрий. Открытие креативного кластера «Квартал Труда» позволит создать 1 250 рабочих мест. Резидентами станут порядка 150 организаций.

К 2032 году в республике должен быть создан несырьевой сектор экономики.