21.06.2022
18:36
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Якутия

В Олекминском районе объявлен режим ЧС

Сегодня там действуют 2 лесных пожара.

Один лесной пожар обнаружен 20 июня в 23 км от села Дикимдя на противоположном берегу реки Олёкма. На данный момент его площадь составляет 15 га.

Еще один лесной пожар действует в 26 км от села Бясь-Кюель на противоположном берегу реки Чара. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 2800 га, в том числе 2400 га лесная зона и 400 га нелесная зона. Возгорание было обнаружено 15 июня. В работах по тушению задействовано 109 человек. тгк @YakutiaOpershtab

Фото: пресс-службы МЧС
Источник: тгк @YakutiaOpershtab

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