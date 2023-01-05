В новом году мошенники успели «развести» студента и таксиста из Якутска

Так, по состоянию на 5 января, за новогодние выходные жители республики перечислили мошенникам более 1,5 млн рублей.

К примеру, в г.Якутске студент I курса строительного техникума откликнулся на предложение о заработке, поступившее ему на «Ватсап» 31 декабря. Некая «Наталья» просила переходить по ссылкам и ставить лайки, чтобы увеличить продажи товара. После этого студента попросили выкупить «товар», заверив его, что деньги отправятся обратно. Также попросили привязать на одном из сайтов свои банковские и персональные данные. В результате с банковского счета юноши было похищено более 20 тысяч рублей.

Другой житель Якутска решил подработать на своем автомобиле и зарегистрировался в одном из онлайн-сервисов заказа такси. Вечером 2 января к нему поступил крупный заказ — доставка из ресторана. В ходе телефонного разговора заказчик попросил оплатить доставку из ресторана и только потом забрать. Для этого он якобы отправил на счет водителя 25 000 рублей двумя СМС-сообщениями. Подумав, что деньги действительно поступили на счет и, следуя подробным инструкциям заказчика, заявитель отправился в ближайший банкомат, где обналичил свои 25 000 рублей и внес их на продиктованный ему номер телефона.

В остальных случаях схема обмана была традиционной – это звонки от «представителей банка» о том, что кто-то пытается оформить кредит на имя клиента, после чего следовали инструкции от лжеспециалистов.