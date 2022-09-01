В Хатассах установили бюст Прасковьи Федоровой

1 сентября исполнилось 95 лет со дня рождения легендарного, бессменного директора совхоза «Хатасский», заслуженного работника народного хозяйства РСФСР, ЯАССР, кавалера высшего ордена Якутии «Полярная звезда» Прасковьи Федоровой.

1 сентября исполнилось 95 лет со дня рождения легендарного, бессменного директора совхоза «Хатасский», заслуженного работника народного хозяйства РСФСР, ЯАССР, кавалера высшего ордена Якутии «Полярная звезда» Прасковьи Федоровой. В честь юбилейной даты в селе Хатассы в сквере сельского музея установили бронзовый бюст Прасковьи Павловны работы известного скульптора Романа Басова.

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие заместитель министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) Николай Афанасьев, народный депутат Иван Слепцов, заместитель главы города Якутска Владимир Аржаков.

Поздравляя жителей села, родственников Прасковьи Федоровой от имени главы города Якутска Евгения Григорьева, заместитель главы Владимир Аржаков подчеркнул, что жизнь и трудовой путь Прасковьи Павловны являются ярким примером бескорыстного и преданного служения своему народу. «Увековечивание памяти великой труженицы, известного руководителя — наш гражданский долг», — подчеркнул Владимир Аржаков.

Как отметили выступившие, в патриотическом воспитании детей и молодежи большое значение имеет приобщение их к истории родного села, района, города, республики.

Отметим, что финансирование работ по изготовлению и установке бюста взяли на себя НКО «Зеленый Север», коллектив Хатасской агрошколы при поддержке ООО «Прогресс».