В федеральную программу капремонта включены 11 школ Якутска

В рамках исполнения поручений президента Российской Федерации Владимира Путина в части образования в этом году стартовала программа капитального ремонта общеобразовательных учреждений. Из федерального бюджета на эти цели ежегодно будет выделяться 66 млрд рублей. В 2022 году отремонтируют порядка 1500 школ. В программу входит не только капитальный ремонт, но и оснащение мебелью и оборудованием.

По итогам экспертизы наша республика получит субсидию в размере 2 млрд 842 млн 921 тыс. рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт и оснащение 58 школ. В этот список включены также 11 школ города Якутска. Это Саха политехнический лицей, Якутская городская национальная гимназия, школы №10, №20, №21, №23, №27, №31, №33, №36, а также Мархинская школа №1.

Председатель постоянной комиссии по социальной политике Якутской городской Думы, директор средней общеобразовательной школы №26 Айаан ВАСИЛЬЕВ отметил, что выделение средств из федерального бюджета на капитальный ремонт и оснащение школ является значимым событием в сфере общего образования города Якутска:

— Вопрос строительства и капитального ремонта общеобразовательных учреждений в городе Якутск стоит всегда остро. Здания многих школ были построены еще в 1960-70 годы, некоторые из них находятся в ветхом состоянии. Нагрузка на здания общеобразовательных учреждений в столице всегда большая в виду переполненности и работы в две смены. Это также влияет на их износ. Руководителям общеобразовательных учреждений приходится ежегодно выбивать средства на ремонт зданий из республиканского или муниципального бюджета. К примеру, средней общеобразовательной школе №26 уже 39 лет. В первую очередь ремонта требуют отопительная, канализационная система, электрика и кровля здания.

Поскольку федеральная программа стартовала в этом году, а подача заявок происходила в достаточно сжатые сроки, наша школа и несколько других школ не успели подготовить сметную документацию, из-за чего не попали в список финансируемых в этом году. Но мы не расстраиваемся, так как уверены, что с помощью Управления образования г. Якутска подадим заявку и получим финансирование из федерального бюджета в 2023 году.

Безусловно, выделение средств из федерального бюджета на капитальный ремонт школ является значимым событием в сфере общего образования, так как ранее таких масштабных программ и такого финансирования у нас не было. От имени депутатского корпуса Якутской городской Думы поздравляю всех руководителей и работников общеобразовательных учреждений, включенных в федеральную программу, с этим замечательным событием и желаю успешной реализации намеченных планов в 2022 году!