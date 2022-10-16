В ДНР появится IT-центр при поддержке якутских специалистов

Современный IT-центр намерены создать в городе Кировское в Донецкой Народной Республике при поддержке якутских специалистов, передает телеканал «Якутия 24».

Об этом в Telegram сообщил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

«Договорились с Айсеном Сергеевичем о работе в сфере цифровизации. Уже в следующем году при поддержке якутских специалистов запланируем создать в Кировском современный IT-центр, где все желающие смогут получить передовые цифровые профессии», — написал он.

Также премьер-министр ДНР вместе с главой Якутии и постпредом региона при президенте РФ Андреем Федотовым проинспектировали объекты инфраструктуры, которые восстанавливают якутские строители.

«По поручению главы ДНР Дениса Владимировича Пушилина начали объезд с новой насосной станции, предназначенной для закачки технической воды из шахт, которая будет питать котельные. Мощность станции — 200 кубов воды в час», — добавил Виталий Хоценко.

Также чиновники проверили готовность к осенне-зимнему периоду, осмотрели школу, досуговый центр и больницу, где проводят ремонт. Председатель правительства ДНР выразил благодарность руководству региона и якутским строителям за помощь.