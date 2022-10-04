В Алданском районе работают две выездные бригады офтальмологов

В Алданском районе работают сразу две мобильные бригады Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы: врачей на передвижном офтальмологическом комплексе на базе КАМАЗа и хирургов для проведения операций на глазах.

«Впервые целенаправленно совместили выезд двух мобильных бригад – врачи на офтальмологическом комплексе проводят первичный осмотр, принимают всех желающих, кому-то подбирают очки для коррекции зрения, кому-то оказывают неотложную помощь, например, при попадании в глаз инородного тела, а у кого-то диагностируют катаракту или глаукому и направляют на лазерное лечение. Таких пациентов отбирают для проведения операций, а вторая бригада офтальмохирургов оперирует. Таким образом выполняем поручение Главы Якутии Айсена Николаева по обеспечению доступности качественной медицинской помощи в труднодоступных малонаселённых пунктах, жителям сёл и посёлков не придётся выезжать даже в районную больницу», – сказал главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Иван Луцкан.

За неделю работы в Алданском районе врачам удалось принять около 300 человек, прооперировать более 20-ти пациентов со вторичной катарактой и более 80-ти – с катарактой.

«Мобильная глазная больница» успела побывать в практически в каждом населённом пункте Алданского района – в Улуу, Томмоте, Якоките, Хатыстыре, Нижнем Куранахе, Большом Нимныре, Лебедином и в посёлке Ленинский. Сегодня в Алдане делают лазерные операции по удалению катаракты и лазерные операции на вторичной катаракте. И везде жители посёлков рады приезду столичных врачей и хирургов, благодарят за возвращение возможности видеть мир.

«Жаль, что не получилось проехать в Кутану, но мы ещё раз обязательно вернёмся при установлении автозимника», – отметил Иван Луцкан. По словам главврача, мобильные якутские хирурги-офтальмологи могут делать практически все виды операций, кроме больших отслоек сетчатки глаза и глауком. Эти виды операций делают только в Якутске, так как после них пациенты нуждаются в дальнейшей стационарной помощи.

Офтальмологический комплекс – это многосекционный фургон на шасси российского КАМАЗа с повышенной проходимостью, оснащённый всем необходимым оборудованием для использования в любых климатических и географических условиях. С первого дня мобильный комплекс активно работает в улусах Якутии, офтальмологи принимали пациентов в Намском, Вилюйском, Мирнинском, Алданском районах. На очереди – Нерюнгринский район.