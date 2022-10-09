В Алданском районе прошли встречи главы района с родственниками мобилизованных

В субботу состоялись встречи главы Алданского района Александра Шестопалова с родственниками, членами семей жителей, призванных в рамках частичной мобилизации. Участие в них приняли так же военком Алданского района Евгений Петунин, руководители отдела мобилизационной подготовки администрации района — Олег Бабич, Управления социальной защиты населения — Вадим Мазурок, Алданского отдела ЗАГС — Татьяна Брагина, главный врач АЦРБ Оксана Носихина, руководитель общественной приёмной партии «Единая Россия» Надежда Селютина, активные общественники.

Встречи прошли в Томмоте, Нижнем Куранахе, Алдане.

Отметим, что в Алдане на встрече с главой района и руководителями учреждений также присутствовали жители Ленинского и Лебединого, угоянцы.

В основном вопросы жителей касались возрастных ограничений для военнослужащих и ограничений по состоянию здоровья, предусмотренных при частичной мобилизации, кредитных каникул, социальной защищенности семей и денежного довольствия ушедших по повестке глав семей, сохранения за ними рабочих мест, обеспечения военнослужащих обмундированием, медикаментами.

Александр Шестопалов рассказал о том, что в администрации района после объявления о начале частичной мобилизации был сформирован Мобилизационный штаб. Организуется благотворительный фонд, средства из которого будут направляться бойцам либо их семьям.

Так же на ближайшей сессии районного Совета депутаты рассмотрят вопрос по созданию резервного фонда.

В республике членам семей мобилизованных адресовано семь мер поддержки, за которыми можно обратиться в МФЦ либо через портал e-yakutia. Руководитель Алданского управления социальной защиты населения Вадим Мазурок отметил, что первые заявления на получение выплат и льгот в ведомство уже поступили.

На всех встречах звучали вопросы, как «заморозить» кредитные обязательства. Специалисты отметили, что кредитные каникулы носят заявительный характер, следовательно, нужно обратиться в банк с заявлением о том, что человек мобилизован. При сложностях с получением доверенности на действия по оформлению кредитных каникул членам семьи военнослужащего готовы помочь в Координационном центре, который находится в общественной приемной партии «Единая Россия» в Алдане по ул. Октябрьской, 25. Координационный центр также занимается приемом обращений от родственников военнослужащих по разным вопросам.

Как рассказал военный комиссар Алданского района Евгений Петунин, уровень денежного содержания призванных в период частичной мобилизации соответствует уровню довольствия военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Во время встреч от жителей принимались обращения, которые требуют внимательного рассмотрения и индивидуального решения. Для этого перед началом встреч участникам предлагалось заполнить специально подготовленные анкеты. Так, в администрации поселка Ленинского семье военнослужащего будет оказана помощь при переезде в новую квартиру из аварийного жилья, несколько адресов, где нужна помощь, взяты на контроль в Алдане.

Глава района отметил, что ни одно обращение, полученное в устной или письменной форме, не останется без внимания, каждый получит ответ, консультацию, разъяснение, при необходимости, помощь по своей проблеме.

— В очередной раз убеждаюсь, что наши женщины — сильные, мудрые и любящие. Они невероятно переживают за своих родных и используют любую возможность помочь своим близким, в то же время им приходится взять на себя те заботы, которые раньше лежали на плечах глав семей, при этом они продолжают работать и заботиться о детях.

Поэтому и мы не имеем права отмахнуться от их проблем, оставить без внимания просьбы, — подчеркнул Александр Шестопалов.

Он поблагодарил коллег, которые приняли участие в организованных администрацией МР «Алданский район» встречах, и всех земляков, активно поддерживающих призванных по мобилизации жителей района.

Источник: «Алданский рабочий» https://ulus.media/article/74346