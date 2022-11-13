Мультикультурная Якутия
В АГИКИ пройдет школьная олимпиада по культуре народов Якутии
Арктический государственный институт культуры и искусств проведет республиканскую школьную олимпиаду по культуре народов Якутии для учащихся 9-11 классов.
В этом году олимпиада состоится в два этапа.
Первый (отборочный) этап пройдет в интернете с 28 по 30 ноября. К выполнению теста можно приступить в любой день. Участники проходят тест на знание теоретического материала.
Второй (заключительный) этап пройдет в очной форме или видеотрансляцией 20 декабря. Участники из отдаленных районов могут принять во втором этапе в заочной форме. Творческое задание олимпиады проводится по одному из следующих направлений:
— Фольклор — исполнить один из жанров фольклора (народное пение, эпическое произведение, игра на народном музыкальном инструменте, круговые танцы коренных народов, малые жанры фольклора и другое)
— Хореография — представить номер из сольного репертуара по народному танцу (народы, проживающие в Якутии)
— Научно-практическая работа — написать реферат.
Для участия в олимпиаде нужно с 14 ноября до 25 ноября пройти регистрацию на сайте АГИКИ.
+7 (999) 174-67-82
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