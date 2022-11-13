В АГИКИ пройдет школьная олимпиада по культуре народов Якутии

Арктический государственный институт культуры и искусств проведет республиканскую школьную олимпиаду по культуре народов Якутии для учащихся 9-11 классов.

В этом году олимпиада состоится в два этапа.

Первый (отборочный) этап пройдет в интернете с 28 по 30 ноября. К выполнению теста можно приступить в любой день. Участники проходят тест на знание теоретического материала.

Второй (заключительный) этап пройдет в очной форме или видеотрансляцией 20 декабря. Участники из отдаленных районов могут принять во втором этапе в заочной форме. Творческое задание олимпиады проводится по одному из следующих направлений:

— Фольклор — исполнить один из жанров фольклора (народное пение, эпическое произведение, игра на народном музыкальном инструменте, круговые танцы коренных народов, малые жанры фольклора и другое)

— Хореография — представить номер из сольного репертуара по народному танцу (народы, проживающие в Якутии)

— Научно-практическая работа — написать реферат.

Для участия в олимпиаде нужно с 14 ноября до 25 ноября пройти регистрацию на сайте АГИКИ.