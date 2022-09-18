В аэропорт «Якутск» поступил новый аэродромный тягач

В рамках реализации программы модернизации и обновления спецавтотранспорта, используемого для обслуживания самолетов, аэропортом «Якутск» приобретен новый аэродромный тягач.*

Водильный тягач весом 43 тонны предназначен для буксировки различных типов воздушных судов массой до 450 тонн. Спецтехника имеет две кабины, они расположены с передней и задней стороны, как и сцепные устройства для буксировочного водила. Машина предназначена для эксплуатации в диапазоне температур окружающей среды от -60 до +40.

Приобретение новой спецтехники и совершенствование технической оснащенности аэропорта в целях повышения качества аэропортового обслуживания – одна из первоочередных задач на ближайшие годы, выполняемых в рамках Стратегии развития аэропорта «Якутск» до 2032 года. Более 10 единиц спецтехники поступило в парк спецтехники аэропорта за последнее время.